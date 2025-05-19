Özel, mitingde duyurdu, rozet taktı: CHP'nin İzmir milletvekili sayısı 13'e yükseldi

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'ndaki adresi İzmir'de yeni bir gelişme yaşandı. Yüz binlerin toplandığı Gündoğdu Meydanı'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen'e rozet taktı.

DEVA Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen’in CHP’ye katılımı İzmir Mitingi’nde duyuruldu.

2023 Genel Seçimlerinde DEVA Partisi kontenjanından CHP listelerinden milletvekili seçilen Ösen, 22 Nisan’da DEVA Partisi'nden istifa etmişti. Yüz binlerce kişinin katıldığı mitingde "Sizlere sürprizimiz 13. Milletvekilimiz Seda Kaya Ösen" diye anons edildi.

CHP lideri Özgür Özel miting alanında Ösen'e rozet taktı.