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Özel: “Muharrem Ayı’nın tüm insanlığa barış, sağlık, huzur ve bereket getirmesini ümit ederim”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Muharrem Ayı’nın tüm insanlığa barış, sağlık, huzur ve bereket getirmesini ümit eder, tutulan tüm oruçların ve paylaşılan lokmaların kabul olmasını dilerim” dedi.

Güncel
  • 07.07.2024 23:55
  • Giriş: 07.07.2024 23:55
  • Güncelleme: 08.07.2024 00:03
Kaynak: ANKA
Özel: “Muharrem Ayı’nın tüm insanlığa barış, sağlık, huzur ve bereket getirmesini ümit ederim”
FOTOĞRAF: ANKA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Muharrem Ayı’nın tüm insanlığa barış, sağlık, huzur ve bereket getirmesini ümit eder, tutulan tüm oruçların ve paylaşılan lokmaların kabul olmasını dilerim” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muharrem ayının başlaması nedeniyle X hesabından mesaj yayımladı. Özel’in mesajı şöyle:

“Muharrem Ayı’nın tüm insanlığa barış, sağlık, huzur ve bereket getirmesini ümit eder, tutulan tüm oruçların ve paylaşılan lokmaların kabul olmasını dilerim.”

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