Özel: “Muharrem Ayı’nın tüm insanlığa barış, sağlık, huzur ve bereket getirmesini ümit ederim”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Muharrem Ayı’nın tüm insanlığa barış, sağlık, huzur ve bereket getirmesini ümit eder, tutulan tüm oruçların ve paylaşılan lokmaların kabul olmasını dilerim” dedi.

Güncel 07.07.2024 23:55 Giriş: 07.07.2024 23:55

Güncelleme: 08.07.2024 00:03 Kaynak: ANKA

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FOTOĞRAF: ANKA