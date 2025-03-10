Özel öğrenciye zorbalık iddiası

İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan Gülen Kora Ortaokulu’nda eğitimine devam eden özel eğitim öğrencisi 13 yaşındaki Hamid Namdar İçen’in okuldaki öğretmenleri tarafından zorbalığa maruz kaldığını iddia etti. Aile çocuklarına uygulanan mobbingi ve dalga geçilmesini kayıt altına alarak kanıtlamalarına rağmen İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün konuyla ilgili soruşturma izni vermediğini ifade etti.

Yaşanan bu olayların ardından İçen’in şu anda başka okulda eğitime devam ettiği öğrenildi. Özel eğitim öğrencisi Hamid Namdar İçen’in annesi Fatma İçen, oğlunun ekolalisi (kişinin bir başkasının söylediği kelimeleri veya cümleleri tekrarlaması durumu) olduğunu ve okul sonrasında eve geldiğinde agresif hareketlerinden şüphelenip geçen ekim ayında çantasına ses kayıt cihazı koyduğunu söyledi. İçen, “Okuldan yoğun bir ekolali haliyle eve gelmeye başladı. Dinleme cihazını koyduğum gün boyunca öğretmenleri çocuğun sandalyeden kalkmasına asla izin vermiyorlar. Sürekli dalga geçiyorlar, bağırıyorlar, kızıyorlar. Çocuk okulda zorbalığa maruz kalıyor” dedi.

Ses kaydını dinledikten sonra şikâyetçi olduğunu ifade eden İçen’e verilen yanıtta, ‘‘Ses kaydında yüksek uğultu ve boğuk ses duyulduğundan şikâyet dilekçesindeki iddiaları doğrulayacak bulguya rastlanamamıştır. Öğrenci velisi iddialarını destekleyecek yeterli delil ve belgeyi ön incelemeciye sunamadığından iddiaları doğruluk kazanmamış ve kesin bir kanaat oluşmamıştır” denilerek soruşturma izni verilmedi. Anne İçen, “Kanıt görmezden gelindi. Kaldı ki çocuğun beyanını hiç kimse dikkate almadı, oğlumda yaratılan tramvaya tepkisiz kalındı” dedi. Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden edilen bilgilere göre ise ailenin iddialarının doğru olmadığı aktarıldı. Olayın savcılığa intikal ettiğini belirten yetkililer, savcılık tarafında yapılan incelemede öğretmenlerin suçsuz olduğunun belirlediğini söyledi.