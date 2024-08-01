Özel okul öğretmenlerine de indirimli ulaşım geliyor

İzmir’de özel okulların bünyesindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenler de kamudaki meslektaşları gibi kent içi toplu ulaşım araçlarından indirimli yararlanabilecek.

BirGün Ege 01.08.2024 12:48 Giriş: 01.08.2024 12:48

Güncelleme: 01.08.2024 12:50 Kaynak: BİRGÜN EGE

A- A A+

Fotoğraf: BirGün