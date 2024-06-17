Özel okul ücreti Londra’yı solladı

AKP iktidarı kamusal eğitimin içini boşaltırken yurttaşların yöneldiği özel okulların fiyatı 1 milyon TL’ye ulaştı. Anaokullarının fiyatı 1 milyon TL bulurken bu fiyatın altında yurtdışında okumak mümkün.

AKP iktidarının eğitimde izlediği gerici politikalar nedeniyle yurttaşlar çocuklarını özel okullara göndermek istese de yüzde 100 oranında zamlanan okulların fiyatları cep yakan türden.

Yurttaşların laik ve bilimsel eğitim talebiyle yöneldiği özel okullarda anaokulu fiyatları dahi 1 milyon TL’yi bulurken bu fiyatın altında yurtdışında özel okulda okumak mümkün oldu.

Özel ENKA Okulları’nda 3,4 ve 5 yaş grupları anaokulu fiyatları 993 bin TL ila 1 milyon 333 bin 422 TL’lik fiyatı yurtdışındaki bir ortaokul veya lisenin ücretini geçmiş durumda. Aynı zamanda İstanbul’da bulunan Robert Koleji’nde hazırlık eğitimi için istenen ücret 1 milyon 47 bin 900 TL olurken yatılı eğitimde ise bu fiyat 1 milyon 500 bine yaklaşıyor. Koç Lisesi’nin yıllık ücreti 1 milyon 50 bin TL olarak belirlenirken Saint Joseph Fransız Lisesi’nde de durum pek farksız değil. Lise 1’inci sınıf için yıllık eğitim öğretim ücreti 920 bin 250 TL iken Saint Michel Fransız Lisesi’nde ise ortaöğretimin ücreti en düşük 567 bin 291 TL’den başlıyor.

Ülkede gün geçtikçe derinleşen ekonomik krizin yanı sıra özel okullara Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) tanınan ‘fırsatlarla’ artan eğitim ücretleri artarken yurttaşlar, yurtdışındaki özel okullara yönelmeye başladı.

Ülkede eğitim ücretleri 1 milyon TL’ye yaklaşırken yurtdışındaki prestijli okulların eğitim ücretlerinin bir kısmı ise şu şekilde sıralandı:

•İngiltere Denstone College:

Ortaokul fiyatı: 18 bin 300 sterlin (759 bin 460 TL),

Lise fiyatı: 22 bin 119 sterlin (917 bin 950 TL)

•İngiltere St. Andrews College:

Lise fiyatı: 42 bin 590 dolar (1 milyon 375 bin 554 TL)

•Almanya Cologne International School:

Ortaokul fiyatı: 20 bin 480 avro (716 bin 231 TL)

Lise fiyatı: 21 bin 940 avro (767 bin 290 TL)

•Almanya Scholss Heessen:

Lise fiyatı: 40 bin 800 avro (1 milyon 426 bin 866 TL)

•İtalya St. Louis School:

Ortaokul fiyatı: 20 bin 535 avro (718 bin 154 TL)

Lise fiyatı: 23 bin 270 avro (813 bin 803 TL)

YURTDIŞINDA ÜNİVERSİTE YURTTAŞIN İLK TERCİHİ

Yurtdışında eğitim talebinde son yıllarda artış olduğunu söyleyen eğitim ve kariyer danışmanı Nazik Kösegil, “Üniversite eğitimi için yurtdışına yönelmede bir artış söz konusu ancak anaokul, ilkokul, ortaokul ve liselerde Türkiye’deki okullarda fiyat artışı çok yüksek ancak öğrencinin yaşı itibariyle ailelerde yurtdışı fikri pek oluşmuyor. Dönem dönem lise için yurtdışı eğitimine ilişkin bir talep oluyor ancak aileler çocuklarının küçük yaşta yurtdışında tek başına yaşayabileceğine dair endişeleri bulunuyor” dedi. Türkiye’deki eğitim kalitesi düşük olan üniversite yerine yurtdışında ilk binde yer alkan bir üniversiteye aynı fiyata öğrencilerin gönderildiğine dikkat çeken Kösegil, “Aylık 500 dolara bir öğrenci yurtdışında çok rahat yüksek lisans dahi yapabilirken Türkiye’de ise 10 katı. Yurtdışına gidişte son 3-5 yıldan bu yana ciddi bir artış söz konusu” diye konuştu. “Türkiye’de okullar fiyat belirlerken birbirlerine bakarak belirliyorlar” diyen Kösegil, “Bir süre sonra fiyat artık kalitenin karşılığı olmamaya başlıyor. Yurtdışında ise kriter dünya standartlarına uygun çalışma sonrasında belirleniyor. Veli bu nedenle burada kriterini bilmediği bir okula çocuğunu göndermekten ziyade yurtdışında kriterini bildiği, dünyaca kabulü olan bir okula göndermeyi tercih ediyor. Çocuğun liseyi yurtdışında okuması durumunda oradaki bir üniversiteye geçiş hakkını direkt kazanıyor, burs alıyor. Buradaki temel endişe para değil, çocuğu tek başına yurtdışına göndermek.”