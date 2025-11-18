Özel okulda gizli kamera skandalı: Gündoğdu Koleji'nden açıklama

Adana'da faaliyet gösteren Özel Gündoğdu Koleji'nde yaşanan 'kadınlar tuvaletinde gizli kamera' skandalına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Konuya ilişkin özel okuldan ve Adana Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Okulun kadınlar tuvaletinde gizli kamera bulunduğu 24 Ekim Cuma günü ortaya çıktı.

Okul yönetimi, 27 Ekim Pazartesi günü ise Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Olaya ilişkin E.İ. gözaltına alındı ve 29 Ekim Çarşamba tutuklandı.

Olaya ilişkin Özel Gündoğdu Koleji'nden açıklama yapıldı.

Okuldan yapılan açıklamada olayın ortaya çıkmasının ardından E.İ'nin işine son verildiği belirtildi.

HANGİ İDDİALAR BULUNUYOR?

E.İ’nin sadece kadınlar tuvaletine değil, kız öğrencilerin kullandığı tuvalete de kamera yerleştirdiği ve kayıt altına aldığı iddiaları bulunuyor.

Bir diğer iddia ise kayıt altına alındığı öne sürülen görüntülerin internet ortamında yurtdışına satıldığına dair.

Özel Gündoğdu Koleji ise açıklamasında bu iddiaları yalanladı.

Okulun açıklamasında kameranın sadece 15 dakika kayıt aldığı, kayıtlarda da herhangi bir uygunsuz görüntü bulunmadığı öne sürüldü.

Açıklamada "Olayın 2019 yılından bu yana devam ettiği ve görüntülerin yurt dışına satıldığı iddiaları tamamen asılsızdır. Konu yargıya intikal etmiştir ve sürecin sonuna kadar takipçisiyiz" denildi.

E.İ. İFADESİNDE NE DEDİ?

Olaya ilişkin gözaltına alınan görsel sanatlar öğretmeni E.İ. emniyetteki ifadesinde, okulun idari binasındaki kilitli kadın öğretmenler tuvaletine kamera yerleştirdiğini itiraf etti. E.İ bazı öğretmenlerin kendisi hakkında dedikodu yapıp yapmadıkları merak ettiği için kamera yerleştirdiğini söyledi.

E.İ. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Buradaysa hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen E.İ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OKUL YÖNETİMİ: "15 DAKİKA KAYIT ALDI, UYGUNSUZ GÖRÜNTÜ YOK"

Özel Gündoğdu Koleji’nden yapılan açıklamada olayın tespit edilmesi üzerine E.İ’nin işine son verildiği ve şikayet işlemlerinin yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada kameranın sadece 15 dakika kayıt yaptığı ve uygunsuz görüntünün bulunmadığı öne sürüldü.

Açıklamada ayrıca E.İ.'nin okul yönetimi tarafından ihbar edildiği, şikayetçi olmak isteyen öğretmenlere de avukatlık desteği verildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu olay, yönetim binasının kadınlar tuvaletinde, okul çıkışının ardından meydana gelmiştir. E.İ. tarafından gizlice yerleştirildiği belirlenen kameranın fark edilmesi üzerine derhal işten çıkarma ve şikayet işlemleri yapılmıştır. Tespitlerimize göre kameranın sadece 15 dakika kayıt aldığı, kayıtlarda da herhangi bir uygunsuz görüntü bulunmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca sosyal medyada yer alan söz konusu olayın 2019 yılından bu yana devam ettiği ve görüntülerin yurt dışına satıldığı iddiaları tamamen asılsızdır. Konu yargıya intikal etmiştir ve sürecin sonuna kadar takipçisiyiz. Olayı kurgulayanların, haberi çarpıtarak yayanların, gerçeğinden uzak bir şekilde yayın yapanlar tespit edilmiştir ve gereken hukuki süreç başlatılmıştır."

VALİLİK: SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Adana Valiliği, bir özel okulun tuvaletinde 24 Ekim'de gizli kamera bulunmasına ilişkin hakkında soruşturma açılan öğretmenin iş sözleşmesinin aynı gün feshedildiğini ve 29 Ekim'de tutuklandığını bildirdi.

Valilik, özel eğitim kurumunun öğretmenler tuvaletinde gizli kamera bulunmasıyla ilgili ulusal ve yerel basında yer alan haberler üzerine açıklama yaptı.

Tuvalette kamera olduğunun 24 Ekim'de fark edilmesiyle durumun okul yönetimine bildirildiği belirtilen açıklamada, "Yönetim tarafından hızla gerekli incelemeler yapılmış, olayla bağlantısı tespit edilen görsel sanatlar öğretmeni E.İ'nin iş sözleşmesi aynı gün feshedilmiş, yapılan işlemler tutanak altına alınmış, cihaz ve dijital ekipmanlar gerekli incelemelerin yapılması için emniyet birimlerine teslim edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın aydınlatılması amacıyla okul yönetimi tarafından 27 Ekim'de Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş olup olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir. Olayın faili olduğu tespit edilen E.İ. emniyet birimlerimizce gözaltına alınmış ve 29 Ekim'de tutuklanmıştır."