Özel okulda kitap dayatması

Antalya’daki bir özel okulda eğitim gören 5 öğrencinin velisi, eğitim seti olarak 30 bin TL’ye satılan ders kitaplarını, kitapçılardan yaklaşık 5 bin TL’ye temin ettikleri için, çocuklarının derste idareciler tarafından mobbinge uğradığını söyledi. Veliler, öğrencilerin deneme sınavlarına alınmamakla tehdit edildiğini iddia etti. Velilerin şikâyeti üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.

Veliler adına konuşan Defne Dilsiz, “Derste diğer çocuklardan ayrı tutularak, kitapların alınması gerektiği yönünde mobbing uygulandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel okullarda kitapların satılamayacağı yönünde kural var” dedi.