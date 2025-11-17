Özel okulda skandal: Kadın tuvaletinde gizli kamera

Adana'da özel bir okulda görev yapan bir öğretmenin, kadın öğretmenlerin ve öğrencilerin tuvaletlerine yerleştirdiği gizli kamera ile kaydettiği görüntüleri sattığı ortaya çıktı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından evinde arama yapılan öğretmen tutuklandı.

Son Mühür Gazetesi'nden Alper Temiz'in haberine göre, 2019'dan bu yana sürdüğü belirtilen olayın duyulmaması için okul yönetiminin baskı yaptığı öne sürüldü.

soL Haber, olayın Adana Gündoğdu Koleji'nde yaşandığını aktardıç Okulda görevli bir kadın öğretmen tuvalette ışık yansımasını fark ederek tavana gizlenmiş gizli kamera buldu.

EVDE ARAMA YAPILDI

Yaşadığı korku üzerine kendisini bir odaya kilitleyen öğretmen, polisi aradı.

Gizli kameranın kadın öğretmenlerin tuvaletinin yanı sıra kız öğrencilerin tuvaletlerine de yerleştirildiği ortaya çıktı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli bilişim teknolojileri öğretmeninin evinde arama yaptı.

Aramalarda çok sayıda kamera, dijital depolama cihazı, öğretmenlere ve öğrencilere ait kişisel görüntüler ele geçirildi.