Özel okullar zama doymuyor

Haber Merkezi

Geçtiğimiz dönemde yüksek zam oranlarıyla tepki çeken özel okullar yeni zamlar yapmaya devam ediyor. İstanbul Aydın Üniversitesi yeni dönem eğitim ücretlerine resmi enflasyonun üzerinde yüzde 50 ila 60 arasında zam yaptı.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde 2025–2026 öğrenim ücretleri açıklandı. Resmi enflasyonun üzerinde yapılan zamlar yüzde 50 ila 60 civarında oldu. Öğrenciler yapılan zamlara beraber eğitim hayatına devam edip edemeyeceği konusunda kaygılı. Yapılan zammın enflasyonun üzerinde olması ağırlaşan ekonomik koşullarla birlikte öğrencileri zor durumda bırakırken, okurken aynı zamanda çalışmak zorunda olan öğrenciler artan ücretler yüzünden okulu bırakmak zorunda kalıyor.

Nisan ayında da Medipol Üniversitesi, ücretlerine yüzde 85 zam yapıldı. Yapılan yüzde 85 zam geçtiğimiz ay öğrenciler tarafından protesto edildi. Protestoya Güney Kampüs Beykoz Yerleşkesinde hukuk, eczacılık, tıp, diş hekimliği, mimarlık fakültelerinden öğrenciler katılarak, “Çalmıyoruz, çırpmıyoruz, sadece okuyoruz’’, “Öğrenciyiz müşteri değil” sloganları atmışlardı.