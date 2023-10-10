Özel okullarda 'açık lise' sistemi | 25 bin liraya diploma veriyorlar

Açık liselere geçiş sınrılandırması ile birlikte bazı özel okulların 25-30 bin liralık bedellerle öğrencilere devam şartı koymayan hatta "sınavlara bile girmenize gerek yok" diyen liselerin bulunduğu öne sürüldü. Öğrenciler, bu yolla hiç okula gitmeden bile 25 bin liraya diploma sahibi oluyor.

Açık liselere geçişin sınırlandırılmasıyla özel açık liseler gündemde.

NTV'den Beyzanur Özer'in haberine göre devamsızlık kaydı tutulmayan, yüksek not vaadedilen bu okullarda öğrenciler derse girmeden 25 bin liraya lise diploması alınabiliyor.



Eğitim Uzmanı Onur Soğuk, bu okulların öğrenciyi sadece kağıt üzerinde göstedikleri için 25-30 bin lira gibi bir ücretle kayıtlarını yaptıklarını öne sürdü.



Belirlenen fiyat üzerine normal okul ücretini ilave etmediklerini ifade eden Soğuk, "Çünkü zaten okula herhangi bir maliyeti yok. Öğrenci okula gitmiyor ders almıyor" dedi.

Öğrencilere sene sonunda okuldan mezun olmuş gibi diplomalarını verdiklerinden bahseden Soğuk, MEB'in şikayet hattı kurması gerektiğini önerdi ve bu tip liselerin kapatılması ve ağır cezalar verilmesi gerektiğinin altını çizdi.



"BAKANLIĞIN ÖNLEM ALMASI GEREKİYOR"



Başka bir Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz ise öğrencinin okul sistemi içerisinde konuları ayrıntılı olarak kavramadıysa başarılı olabilmesinin mümkün olmadığını dile getiren Yılmaz, "Ezber değil artık sınavlar yorum gücü gerektiriyor. Yorum yapabilmesi için öğrencinin konuyu çok iyi bilmesi gerekiyor. Bakanlığın bu işe çok çabuk önlem alması gerekiyor. Açık lise düşünen öğrencilerin hepsi bir taraftan hemen bu tür okullara kaymaya başlayacaktır" diye konuştu.