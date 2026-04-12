Özel okullarda fiyatlar uçtu

Yurttaşların laik ve bilimsel eğitim talebiyle yöneldiği özel okullarda 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için yıllık ücretler açıklanmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl ilk kez zam oranlarında kısıtlamaya giderken ilkokul ve lise başlangıç kademelerinde eğitim ücretleri 1 milyon TL’yi aşmış durumda.

MEB tarafından yapılan düzenlemeye göre, yeni kayıt ücretleri Aralık 2025’in Yurtiçi ÜFE ile TÜFE ortalamasının 1,5 katını aşamayacak. Buna göre kademe başlangıç sınıflarında zam oranı en fazla yüzde 43,92 olarak belirlendi. Ara sınıflarda ise bu oran yüzde 30,74 ile sınırlandırıldı. Yeni dönemde özellikle ilkokul 1’nci sınıf ve lise 1 gibi başlangıç kademelerinde ücretler 1 milyon TL seviyesinin üzerine çıktı. Açıklanan ücretler, özel eğitimde maliyetlerin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

1 MİLYON TL’Yİ AŞTI

MEB’in zam sınırına karşı son yıllardaki artışla beraber özel okulların fahiş fiyatları adeta normalleşti. Bazı özel okullar zam oranlarında MEB’in belirlediği üst sınırı tercih ederken bazıları daha düşük artışlar yaptı.

Buna göre TED İstanbul Koleji’nde yüzde 43,9 artışla ilkokul 1’nci sınıf ücreti 1 milyon 68 bin 606 TL olurken lise 1 ücreti ise 1 milyon 187 bin 340 TL olarak belirlendi.

BENZER BİR ARTIŞ

ENKA İstanbul Okulları’nda da benzer oranlar görüldü. Buna göre 3,4 ve 5 yaş grupları anaokulu fiyatları 1 milyon 674 bin 697 TL olurken ilkokulda 1’nci sınıf ve lise 1’nci sınıf için bu fiyat 1 milyon 564 bin 47 TL oldu. Terrakki Vakfı Okulları’nda ücretler anaokulu için 784 bin 463 TL olarak belirlendi. İlkokul 1,2 ve 3’üncü sınıf ve lise 1 ve 2’nci sınıfta bu ücret 910 bin 761 TL oldu. Öte yandan Özel Bilfen Okulları’nda da durum benzer. İlkokul ücretleri 1 milyon 432 bin TL oldu.

ÖĞRENCİ KAYBI YAŞANDI

Ancak yasal sınırın altında zam oranı tercih eden okullar da oldu. Fide Okulları’nda, ilkokul 1’nci için yeni kayıt yaptıran öğrencilerin yıllık ücreti 775 bin TL olarak belirlenirken bu okulun bir önceki dönem yıllık ücretine yüzde 5’lik bir zam uygulandığını gösterdi. Üsküdar Amerikan Lisesi ve SEV Amerikan Koleji’nde hazırlık sınıfı ücretleri henüz açıklanmazken, SEV ara sınıf ücretlerinde yüzde 8-12 arasında artış yapıldığını duyurdu.

Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk ise özel okulların öğrenci kaybı yaşamamak için dengeli fiyat politikaları izlediğini belirtti. Öztürk, son 5 yılda özel okullarda 200 binden fazla öğrenci kaybı yaşandığı ve binin üzerinde okulun kapandığını ifade etti.

BEŞ OKULDAN BİRİ ÖZEL

AKP iktidarının eğitim politikaları özel okulların sayısında da artışa sebep oldu. Türkiye Özel Okullar Sektör Raporu’nun verilerine göre son 25 yılda özel okul artışı yüzde 700 oldu. 2001-2002 eğitim öğretim yılında yalnızca 1887 olan özel okul sayısı 2024-2025’te 14 bin 700’e ulaştı. Özel okulların ülkedeki toplam okulların içerisindeki payı 3,72’den 19,85’e yükselirken her beş okuldan biri özel okul oldu. Okulöncesinde özel okulların oranı yüzde 41,22 olurken bu oran liselerde yüzde 24,81. Özel okul sayısı artarken bu okullarda çalışan öğretmenlerin sayısı da yükseliyor. Verilere göre ülkedeki çalışan öğretmenlerin 177 bin 738’i özel öğretim kurumlarında çalışıyor.