Özel okullarda kölelik düzeni

Özel sektörde çalışan öğretmenler, güvencesiz ve düşük ücretlerle çalıştırtılmaya devam ederken Özel Sektör Öğretmenleri Birlikteliği Derneği’nin (ÖSÖB-DER) raporu yaşanan sorunları ortaya koydu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) verilerine göre 2025 yılı itibariyle özel sektörde yaklaşık 210 bin öğretmen görev yaparken rapora göre eğitimciler ücret ve yasal haklarda eşitsizlik, ağır çalışma koşulları ile karşı karşıya.

14 Ekim’de Meclis’e ve Milli Eğitim Bakanlığı’na sunulacak olan raporda, öğretmenlerin, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında ve işçi statüsünde çalıştırıldığına dikkat çekildi. Bakanlığın denetimlerinin fiziki ve idari koşullarla sınırlı kaldığı ifade edilen raporda, sigortaların düzenli ödenip ödenmediğinin, izin uygulamalarının ve mobbing şikâyetlerinin “etkin bir biçimde denetlenmediği” ifade edildi.

YILLIK EN AZ 250 BİN TL FARK

Özel sektörde çalışan öğretmenlerin, kamudaki meslektaşları ile eşit ücret alamadıklarına dikkat çekilen raporda, eğitimcilerin büyük çoğunluğunun asgari ücret düzeyinde maaş aldığı belirtildi. Öğretmenlerin, kamudaki meslektaşları ile yıllık maaş farkının 250 bin TL’yi bulduğu bunun da gelir adaletsizliği yarattığı ifade edildi.

Raporda, “Düşük gelir nedeniyle öğretmenler; ikinci bir işte çalışmak zorunda kalmakta, ailesine yeterli zaman ayıramamakta, uzun vadeli mesleki planlama yapamamaktadır. Bu durum öğretmen tükenmişliği sendromunu yaygınlaştırmaktadır” denildi.

3 KİŞİDEN 2’Sİ MOBBİNG GÖRÜYOR

Öğretmenlerin özel sektörde 1 yıllık yenilenen sözleşmelerle güvencesiz çalıştığı ve bu nedenle “belirsiz ve korku içinde yaşadığı” ifade edilen raporda, haftalık ders yükünün 40 ila 50 saate dek çıkabildiği aktarıldı. Raporda nöbet, veli görüşmesi, sınav gözetmenliği ve etüt gibi ek görevlerde de ek ücret ödemesinin yapılmadığına dikkat çekildi.

Sosyal haklarını talep eden eğitimcilerin “sözleşme yenilememe tehdidi” ile karşı karşıya kaldıkları, sendikal faaliyetlerin işveren tarafından işten çıkarma gerekçesi olarak kullanıldığı belirtilen raporda, doğum, hastalık, yıllık izinlerin engellendiği belirtildi.

Raporda ayrıca özel sektörde çalışan her 3 öğretmenden 2’sinin son 1 yıl içinde en az bir kez mobbing ve sözlü şiddet yaşadığı aktarıldı.

ÖSÖB-DER’in raporunda aynı zamanda çözüm önerilerine de yer verildi. Çözüm önerileri şu şekilde sıralandı:

• Taban maaş belirlenmeli,

• MEB onaylı standart öğretmen sözleşmesi zorunlu hale getirilmeli,

• Denetim mekanizması güçlendirilmeli,

• Örgütlenme güvencesi sağlanmalı,

• Hizmet içi eğitim ve kariyer desteği sağlanmalı,

• Kıdemin tanınması sağlanmalı.

• Raporda talepler de sıralandı. ÖSÖB-DER’in talepleri şu şekilde:

• Eşit işe eşit ücret,

• İş güvencesi ve yasal koruma,

• Denetim ve şeffaflık,

• Mesleğin onuruna yakışır koşullar,

• Öğretmenlik mesleğinin yeniden saygın bir konuma taşınması.