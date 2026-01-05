Özel okullarda yeni dönem: Tavan zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon artışını yüzde 0,89 olarak açıklarken, 2025 yılı toplam enflasyonu yüzde 30,89 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde Üretici Fiyat Endeksi’ndeki aylık yükseliş yüzde 0,75, yıllık artış ise yüzde 27,67 oldu.

Bu istatistiklerin paylaşılmasıyla birlikte, özel okulların önümüzdeki eğitim yılında uygulayabileceği tavan zam oranları da belli oldu.

BAŞLANGIÇ SINIFLARI NE OLACAK?

Özel okulların 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için belirleyebileceği en yüksek artış oranları sınıflara göre farklılık gösteriyor.

Okul öncesi kademesi ile 1., 5. ve 9. sınıflara yeni başlayacak öğrenciler için ücretlerdeki artış tavanı yüzde 43,92 olarak saptandı. Eğitim kurumları, bu başlangıç sınıfları için açıklanan oranı geçemeyecek.

ARA SINIFLAR VE YEMEK ÜCRETLERİ

Eğitimine aynı okulda devam eden ara sınıf öğrencileri için uygulanacak zam oranı yüzde 30,74 ile sınırlandırıldı.

Bunun yanı sıra, yemek ve servis ücretleri dışarıda bırakılmak üzere, diğer hizmet kalemlerinde yapılabilecek fiyat artışının üst sınırı yüzde 29,28 olarak tayin edildi. Özel öğretim kurumlarının bu belirlenen yasal sınırların üzerinde bir fiyatlama yapmasına izin verilmeyecek.