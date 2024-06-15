Özel; Öymen, Çetin ve Karayalçın'la bir arada

CHP lideri Özgür Özel, önceki genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile bir araya geldi.

Güncel 15.06.2024 22:38 Giriş: 15.06.2024 22:38

Güncelleme: 15.06.2024 22:46 Kaynak: ANKA

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FOTOĞRAF: ANKA