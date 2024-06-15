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Özel; Öymen, Çetin ve Karayalçın'la bir arada

CHP lideri Özgür Özel, önceki genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile bir araya geldi.

Güncel
  • 15.06.2024 22:38
  • Giriş: 15.06.2024 22:38
  • Güncelleme: 15.06.2024 22:46
Kaynak: ANKA
Özel; Öymen, Çetin ve Karayalçın'la bir arada
FOTOĞRAF: ANKA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile bir araya geldi.

CHP lideri Özel ve önceki genel başkanlar daha sonra, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve 28. Dönem İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen ile Özgün Göl’ün düğün törenine katılarak nikah şahitliği yaptı.

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