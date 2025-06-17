Özel Özel: Asgari ücretli 7 altın alıyordu, 3'e düştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Özel, konuşmasına yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i anarak başladı.

Özel, "Yüzyıl sonra Ferdi kardeşim, bir kez daha hep birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız. Sana söz veriyorum" dedi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Dürüst siyaset, birbirini sevenlerin siyaseti başarılı olacak. Yüzyıl sonra Ferdi kardeşim, bir kez daha hep birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız. Sana söz veriyorum.

Kurban Bayramı'nı geride bıraktık. Bayram tatili dolayısıyla bir süredir çalışmayan, geçen hafta sadece seçimlerini tamamlayıp yasa çalışması yapmayan meclisimiz bugün tekrar mesaiye başlayacak. Bu vesileyle hem Cumhuriyet Halk Partisi grubunun belirlediği ve mecliste seçilen Başkanlık Divanı üyelerimizi, hem diğer partilerden seçilen Başkanlık Divanı üyelerini hem de bundan sonraki süreçte grubumuz adına görev yapacak olan grup yönetim kurulu üyelerini, önceki görevlerini yapan arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi, minnetlerimizi ileterek yeni görevlerinde başarılar diliyorum.

"ZEYTİNLİKLERLE İLGİLİ DÜZENLEMEYİ BİR KEZ DAHA GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi bir inadı sürdürüyor, bir tekrarı sürdürüyor. Benim mecliste geçirdiğim 14 yıl ve AK Parti'nin mecliste geçirdiği bugüne kadarki 23 yıl defalarca onların zeytinliklere saldırdığı yasa tekliflerini gece yarısı önergelerini efendim ilgili komisyonlardaki çabalarla eklenmeye çalışılan maddeleri geri püskürtmekle geçti.

Çevreciler yorulmadı, biz yorulmadık ama anlaşılıyor ki zeytinin ve doğanın düşmanları da yorulmamış. En son 2022'de büyük tartışmalarla ve AK Parti içinde de bir yarılma yarattıktan sonra geri çekilen zeytinliklerle ilgili düzenlemeyi bir kez daha getirmeye çalışıyorlar. Eğer madde geçerse zeytin alanları madencilik faaliyetlerine açılacak.

Zaten başta Karadeniz kıyıları olmak üzere Türkiye'nin herhangi bir yerinde uçaktan baktığınızda, helikopterden baktığınızda nasıl bir vahşi madencilik. Ordu Giresun başta olmak üzere birçok şehirde alanın yüzde 70'inin, 80'inin maden aramasına açılmış olması Yeşil güzelim dağlarımızın her birisinin delik deşik olması her birimizin içini yaralıyor. Zeytin tüm kutsal kitaplarda bulunan Anadolu için fevkalade önemi bulunan besin değeri ayrı, barışa yapılan tarihsel atfı ayrı. Anadolu toprakları için en önemli, en kıymet verilen adeta kutsal bilinen ve insanların gözü gibi baktıkları hem ülke ekonomisine katkısıyla hem aile ekonomileriyle katkısıyla hem bulundukları alanların korunmasından dolayı doğanın daha fazla tahrip edilmesine engel olmasıyla son derece önemli bir ağaç.

TÜİK'e göre asgari ücret 19 bin liraya güçtü alım gücü açısından. Bunun kabul edilebilecek bir yanı yok. Emekli maaşlarına seyyanen zam yapılması gerekiyor. Biz bununla ilgili olarak sendikaları gezdik. Ulaşabildiğimiz tüm yapılara ulaşarak fikirlerini alıyoruz. Kamuoyunun karşısına geçinebilir bir asgari ücret ve küçük esnafı da destekleyen bir model ile karşılarına çıkacağız.

"ASGARİ ÜCRET 3 ÇEYREK ALTIN ALIYOR"

Asgari ücret 2002 yılında 7 tane çeyrek altın alıyordu. Bu senenin başında 4 çeyrek altına düşmüştü, şu anda 3 çeyrek altına düştü. Bu tablo asgari ücretlinin. Emekli maaşı daha da beter durumda. Emekli, 2002 yılında 8 çeyrek altına alıyordu, bu senenin başında 3 çeyrek altına düştü. Şu anda ise 2 çeyrek altın alabiliyor.

Elma geçen sene 25 lira bu sene 100 lira. Muz kilosu 50 liradan 120 liraya çıkmış.

O dedi ki veriyin yetkiyi görün etkiyi. Verdiler yetkiyi, gördük etkiyi. Bu tek adam rejimi başladığında 50 litre mazot bunu dolduruyordu. Şimdi bir litre mazot alamıyor. Bir yandan bir bidon mazot diğer yanda bir litre bir alınamayan mazot.

Asgari ücret en az 30 bin lira olmalı.

"EN KÖTÜ SENDİKA, SENDİKASIZLIKTAN İYİDİR"

Bir yanda hakkını alamayanlar var, diğer yanda hakkı vermeyenler var. Geçmişte bu iktidara oy vermiş de olsa hala oy veriyor da olsa, zenginlere her imkan tanınırken tüm yoksulları, memurlar mücadelenin parçası olmaya, sokakta meydanda da olmaya davet ediyorum.

Buradan DİSK'e, Hak -İş'e, Türk-İş'e diğer tüm bağımsız sendikalara sesleniyorum. Yanınızdayız, arkadanızdayız. En kötü sendika, sendikasızlıktan iyidir.

Tüm işçileri sendikalı olmaya, sendikal mücadele yürütmeye davet ediyorum.

Erdoğan, 2026 yılını refah yılı olarak ilan ediyor. Bu olabilir. Ancak bunun bir yolu var, o da 2026'nın emekli yılı olmasıdır.

"NEYİN PAZARLIĞINI YAPIYORSUNUZ?"

Ülkemizin çevresi yangın yeri. Kuzeyde Rusya ile Ukrayna Savaşı sürüyor. Suriye'de istikarsızlık sürüyor. Gazze'de 50 binden fazla sivil öldürüldü. Dünyadan yeterli yaptırım görülmüyor.

Erdoğan'a sormak lazım, siz Filistin meselesinde neredesiniz? Bugün de İsrail'in İran'ı vurması karşısında Trump'a ağzınızı açamamanızın sebebi nedir? Neyin pazarlığı içerisindesiniz? Geleceğin Cumhurbaşkanı'na darbe yapmanın karşısında bu pozisyonu mu tutuyorsunuz?

50 yıllık sorunları çözmemenin, her gün şehitlerinin gelmesinin bu ülkeye bir faydası yok.

Böyle bir dönemde iktidar ne yapıyor? Türkiye'yi bu kabustan uyandırmak lazımdır.

Ülkenin kurucu partisinin, şu andaki anketlerde AK Parti'den 7 puan önde olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni tehdit ederek iç barışı sağlayamazsınız, bunun Türkiye'ye hiçbir katkısı yoktur.

Ayrıntılar geliyor...