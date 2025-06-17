Özel Özel: Bu açtığınız yoldan yarın başkası yürür, bir taneniz dışarıda kalmaz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özel, konuşmasına yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i anarak başladı.

Özel, "Yüzyıl sonra Ferdi kardeşim, bir kez daha hep birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız. Sana söz veriyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, hukuksuz kararlara ilişkin "Bu açtığınız yoldan yarın başkası yürür bir taneniz dışarıda kalmaz" ifadesini kullandı.

Özel, ayrıca CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin kurulduğu bilgisini paylaştı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasının ardından belediyenin CHP'den AKP'ye geçişine dair de konuşan Özgür Özel, "Siz Gaziosmanpaşa'yı almadınız, Gaziosmanpaşa'yı Gaziosmanpaşalılar Hakan'a (Bahçetepe) verdi. Siz yamyam gibi gittiniz Gaziosmanpaşa'nın iradesine çöktünüz" ifadelerini kullandı.

Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e de "lüks yat" sorusu yöneltti.

Özel, "Akın Gürlek'in 87 yıl boyunca alacağı bütün maaşları harcamayıp biriktirip verse alabileceği bir lüks yat ile gezdiğini biliyorum. İspatı elimde inkar etmesini bekliyorum" ifadesini kullandı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Dürüst siyaset, birbirini sevenlerin siyaseti başarılı olacak. Yüzyıl sonra Ferdi kardeşim, bir kez daha hep birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız. Sana söz veriyorum.

Kurban Bayramı'nı geride bıraktık. Bayram tatili dolayısıyla bir süredir çalışmayan, geçen hafta sadece seçimlerini tamamlayıp yasa çalışması yapmayan meclisimiz bugün tekrar mesaiye başlayacak. Bu vesileyle hem Cumhuriyet Halk Partisi grubunun belirlediği ve mecliste seçilen Başkanlık Divanı üyelerimizi, hem diğer partilerden seçilen Başkanlık Divanı üyelerini hem de bundan sonraki süreçte grubumuz adına görev yapacak olan grup yönetim kurulu üyelerini, önceki görevlerini yapan arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi, minnetlerimizi ileterek yeni görevlerinde başarılar diliyorum.

"ZEYTİNLİKLERLE İLGİLİ DÜZENLEMEYİ BİR KEZ DAHA GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi bir inadı sürdürüyor, bir tekrarı sürdürüyor. Benim mecliste geçirdiğim 14 yıl ve AK Parti'nin mecliste geçirdiği bugüne kadarki 23 yıl defalarca onların zeytinliklere saldırdığı yasa tekliflerini gece yarısı önergelerini efendim ilgili komisyonlardaki çabalarla eklenmeye çalışılan maddeleri geri püskürtmekle geçti.

Çevreciler yorulmadı, biz yorulmadık ama anlaşılıyor ki zeytinin ve doğanın düşmanları da yorulmamış. En son 2022'de büyük tartışmalarla ve AK Parti içinde de bir yarılma yarattıktan sonra geri çekilen zeytinliklerle ilgili düzenlemeyi bir kez daha getirmeye çalışıyorlar. Eğer madde geçerse zeytin alanları madencilik faaliyetlerine açılacak.

Zaten başta Karadeniz kıyıları olmak üzere Türkiye'nin herhangi bir yerinde uçaktan baktığınızda, helikopterden baktığınızda nasıl bir vahşi madencilik. Ordu Giresun başta olmak üzere birçok şehirde alanın yüzde 70'inin, 80'inin maden aramasına açılmış olması Yeşil güzelim dağlarımızın her birisinin delik deşik olması her birimizin içini yaralıyor. Zeytin tüm kutsal kitaplarda bulunan Anadolu için fevkalade önemi bulunan besin değeri ayrı, barışa yapılan tarihsel atfı ayrı. Anadolu toprakları için en önemli, en kıymet verilen adeta kutsal bilinen ve insanların gözü gibi baktıkları hem ülke ekonomisine katkısıyla hem aile ekonomileriyle katkısıyla hem bulundukları alanların korunmasından dolayı doğanın daha fazla tahrip edilmesine engel olmasıyla son derece önemli bir ağaç.

TÜİK'e göre asgari ücret 19 bin liraya güçtü alım gücü açısından. Bunun kabul edilebilecek bir yanı yok. Emekli maaşlarına seyyanen zam yapılması gerekiyor. Biz bununla ilgili olarak sendikaları gezdik. Ulaşabildiğimiz tüm yapılara ulaşarak fikirlerini alıyoruz. Kamuoyunun karşısına geçinebilir bir asgari ücret ve küçük esnafı da destekleyen bir model ile karşılarına çıkacağız.

"ASGARİ ÜCRET 3 ÇEYREK ALTIN ALIYOR"

Asgari ücret 2002 yılında 7 tane çeyrek altın alıyordu. Bu senenin başında 4 çeyrek altına düşmüştü, şu anda 3 çeyrek altına düştü. Bu tablo asgari ücretlinin. Emekli maaşı daha da beter durumda. Emekli, 2002 yılında 8 çeyrek altına alıyordu, bu senenin başında 3 çeyrek altına düştü. Şu anda ise 2 çeyrek altın alabiliyor.

Elma geçen sene 25 lira bu sene 100 lira. Muz kilosu 50 liradan 120 liraya çıkmış.

O dedi ki veriyin yetkiyi görün etkiyi. Verdiler yetkiyi, gördük etkiyi. Bu tek adam rejimi başladığında 50 litre mazot bunu dolduruyordu. Şimdi bir litre mazot alamıyor. Bir yandan bir bidon mazot diğer yanda bir litre bir alınamayan mazot.

Asgari ücret en az 30 bin lira olmalı.

"EN KÖTÜ SENDİKA, SENDİKASIZLIKTAN İYİDİR"

Bir yanda hakkını alamayanlar var, diğer yanda hakkı vermeyenler var. Geçmişte bu iktidara oy vermiş de olsa hala oy veriyor da olsa, zenginlere her imkan tanınırken tüm yoksulları, memurlar mücadelenin parçası olmaya, sokakta meydanda da olmaya davet ediyorum.

Buradan DİSK'e, Hak -İş'e, Türk-İş'e diğer tüm bağımsız sendikalara sesleniyorum. Yanınızdayız, arkadanızdayız. En kötü sendika, sendikasızlıktan iyidir.

Tüm işçileri sendikalı olmaya, sendikal mücadele yürütmeye davet ediyorum.

Erdoğan, 2026 yılını refah yılı olarak ilan ediyor. Bu olabilir. Ancak bunun bir yolu var, o da 2026'nın emekli yılı olmasıdır.

"NEYİN PAZARLIĞINI YAPIYORSUNUZ?"

Ülkemizin çevresi yangın yeri. Kuzeyde Rusya ile Ukrayna Savaşı sürüyor. Suriye'de istikarsızlık sürüyor. Gazze'de 50 binden fazla sivil öldürüldü. Dünyadan yeterli yaptırım görülmüyor.

Erdoğan'a sormak lazım, siz Filistin meselesinde neredesiniz? Bugün de İsrail'in İran'ı vurması karşısında Trump'a ağzınızı açamamanızın sebebi nedir? Neyin pazarlığı içerisindesiniz? Geleceğin Cumhurbaşkanı'na darbe yapmanın karşısında bu pozisyonu mu tutuyorsunuz?

50 yıllık sorunları çözmemenin, her gün şehitlerinin gelmesinin bu ülkeye bir faydası yok.

Böyle bir dönemde iktidar ne yapıyor? Türkiye'yi bu kabustan uyandırmak lazımdır.

Ülkenin kurucu partisinin, şu andaki anketlerde AK Parti'den 7 puan önde olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni tehdit ederek iç barışı sağlayamazsınız, bunun Türkiye'ye hiçbir katkısı yoktur.

"GAZİOSMANPAŞA'NIN İRADESİNE ÇÖKTÜNÜZ"

Tüm siyasi tutsaklar için, tüm belediye başkanları için tutuksuz yargılanma istiyoruz. Kendimize güvenimiz tam, TRT'den canlı yargılanma istiyoruz.

Siz Gaziosmanpaşa'yı almadınız, Gaziosmanpaşa'yı Gaziosmanpaşalılar Hakan'a (Bahçetepe) verdi. Siz yamyam gibi gittiniz Gaziosmanpaşa'nın iradesine çöktünüz.

"BU ARACA 540 GÜN BOYUNCA BİNDİNİZ Mİ?"

Plaka 34 NZ 7552. Marka Volkswagen Pasat 2.0. Model 2017, o gün için 2 yıllık araba. Tahsis edilen kurum AK Parti İl Başkanlığı. Tahsis tarihi 28 Mart. Böyle tam 59 tane var. Haydar başkanım bir numara söyle 1'den 59'a. 49 dedi. 49 neymiş? 34 Hakkari Erzurum, Datça, Lodi Marka 2018 model AK Parti İl Başkanlığında. 59 tanesi AK Parti İl Başkanlığında bu araçların. Damatların kızların, oğlanların vakıflarında bolca araç var. Böyle en tepedekiler çoğunlukla kendileri tarafından kullanılıyorlar vakfın başkanı olarak. 879 tane araç.

Örneğin bu araçlardan bir tanesi 343819 Renault Fluence binek oto Tahsis tarihi 2019 7 Şubat AK Parti İl Başkanlığına verilmiş. Ne zaman kullanılacakmış? Seçim süresince yazıyor. Bakın seçim süresince. Belediyenin aracını, belediyenin şirketten kiraladığı aracı AK Parti İl Başkanlığına seçim süresince pek çoğu 18 20 ay boyunca. Bakın Gaziosmanpaşa'nın yeni belediye başkanı var ya 10 yıl boyunca hiç çalışmadan bankamatik memuru olarak İBB'den maaş almış. O da ispatlı. Şimdi buradan Gürlek'e söylüyorum. Sen 2019 öncesine bakmıyorsun ya. Neden? Çünkü adaletin peşinde, suçun peşinde, yolsuzluğun peşinde değilsin. O yüzden bir şey bulamıyorsun. 2019'dan sonra. Sen ismin peşindesin. Ekrem İmamoğlu'nun peşindesin. Suç arasan 2019'un öncesine gitmen lazım.

2019 öncesine gitse Akın Bey ne görecek? Ekrem İmamoğlu'nun gelir gelmez Teftiş Kuruluna bir yazı yazdığını, Teftiş Kurulu'nun 879 arabayı bulamadığını, arayınca bunların kiminin AK Parti Genel Merkezi'nde, kiminin o vakıfta, bu vakıfta AK Parti siyasetine emanet olduğunu görecek. Bir tane bu arabaların bazılarının konu gündeme gelince hemen getirilip bırakıldığını. Bazılarının Teftiş Kurulu'nun raporundan sonra geldiğini ama bazılarının Teftiş Kurulu'nun bakanlığa yazı yazmasından, bakanlığın da aracın peşine düşmesinden bir ay sonra ancak geri geldiğini görecek.

Bunlardan bir tanesi lüks bir araç Opel İnsignia. En lüksü Opel'in. Aynı yöntemle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Soruşturma Raporu Teftiş Kurulu Başkanlığı Sayfa 34. Tahsis tarihi belli. Plakası 34 NZ 2301 Kime tahsis edilmiş? Akın Gürlek'in kendisine. Akın Gürlek'in kendisine. Akın Bey hem de en sonu teslim etmiş arabayı. 34 N Z 2301 plakalı Opel İnsigna arabasına İstanbul Büyükşehir tarafından verilip de bu araca 540 gün boyunca bindiniz mi? Bindin OGS'sini, HGS'sini benzinini şoförünü, bakım masraflarını hepsini İBB karşıladı mı, karşıladı mı? Şimdi seçim döneminde seçim dönemi arıyorsan bak AK Parti'ye verilmiş. Bir müteahhitin bir belediye kampanyasına araç yollamasından belediye başkanı tutukluyorsun.

11 belediye başkanımız tutuklu Bu rezilliğin içinde bizzat kendin varsın. Ondan 2019'un öncesine gitmiyorsun. Şu kadarını söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden CHP'li ne il başkanlığına, ne ilçe başkanlığına ne bir başka yere ta 5 yıl önce İstanbul İl Başkanlığına bir araç tahsisliymiş Beşiktaş'tan dediler.

AKIN GÜRLEK'E LÜKS YAT SORUSU

Emniyetin kullandığı koruma aracı çıktı. Ondan bile bir siyasiye tahsis çıkmadı. Emniyetin dört şoförünün istediği koruma aracı çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu işler asla ve asla yaşanmazken AK Parti burasına kadar içinde. İçinde olanlardan bir tanesi de bir araba için belediye başkanı tutuklayan Akın Gürlek.

Akın Gürlek'in 87 yıl boyunca alacağı bütün maaşları harcamayıp biriktirip verse alabileceği bir lüks yat ile gezdiğini biliyorum. İspatı elimde inkar etmesini bekliyorum. Akın Gürlek'in korunması gereken kültür varlığı olarak geçen Maliye Hazinesine kayıtlı İstanbul öngörünün Boğaziçi bölgesinde imar mevzuatına aykırı ekleri var diye tutanak tutulmuş bir yerin kendisine tahsis edildiğini, aşırı lüks döşendiğini kurşun geçirmez camlarla donatıldığını projede olmayan havuz yapıldığını yakınları, korumaları, şoförleri için kaçak müştemelat inşaatı yapıldığını biliyorum. İnkar etsin açıklamayı bekliyorum. Hodri meydan.

"CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYI OFİSİMİZİ KURDUK"

Bu açtığınız yoldan yarın başkası yürür bir taneniz dışarıda kalmaz.

Ekrem İmamoğlu'nu fiziken Silivri'de tutarak onu yıldıracaklarını düşüneneler Cumhuriyet Halk Partisi'ni tanımamıştır. O günden bu yana ben, grup başkanvekillerimiz, milletvekillerimiz ziyaret gerçekleştirdik. Bir diğer yandan da çalışmaya devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanlığı adayı ofisimizi kurduk, bunun müjdesini buradan vermek istiyorum. Hedefimiz iktidar programıyla zengin, müreffeh ve adil bir düzen kurmak."