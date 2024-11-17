Özel, pazarda yurttaşla bir araya geldi

CHP Lideri Özel, İstanbul Bahçelievler’de Yenibosna Pazaryerinde pazar esnafı ve yurttaşlarla bir araya geldi. Pazarcıların ve caddede satış yapan esnafın taleplerini ve sorunlarını dinleyen Özel, çözüm önerilerini anlattı.

Bir yurttaş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e engelli maaşı ile geçinemediklerini belirtti. Yurttaş, Özel'e "Biz engelli maaşı ile geçinemiyoruz başkanım. 4 bin 500 lira engelli maaşıyla evde bakım 9 bin lira. Onunla ben kira mı ödeyeyim geçimimi mi sağlayayım" dedi. CHP Lideri Özel ise "Biz 12 bin lira emekliler geçinemiyor diye anlatıyoruz sen 4 bin 500 lira diyorsun. Bu hafta salı günü grup konuşmasında bir daha söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Yurttaşa asgari ücretteki erimeyi de altın üzerinden anlatan Özel "Bunlar iktidarda durdukça sende kayıp, değiştirmemiz lazım" dedi. Yurttaş ise " Değiştirmemiz lazım ama değiştirelim yani. Erken seçim olsun bitsin" diyerek cevap verdi.

Geçtiğimiz hafta asgari ücret için Meclis'te "30 bin TL talebimiz var. Talebimiz 30 bunun altında yokuz" sözlerini pazardaki yurttaşa aktaran Özel'e yurtaşlar "Geçinemiyoruz" sözleriyle cevap verdi.

PAZAR ESNAFI DA ÖZEL'E DERT YANDI

Yurtaştan sonra esnafa da kulak veren Özel'e yine dert yanıldı. Pazar esnafı "Millet alamıyor, her şey pahalı. Geçen seneye göre bayağı düşük işler" dedi. Önceki yıllardaki pazar fiyatlarına yönelik konuşan esnaf "Allah yardım etsin alamıyor kimse" diyerek Özel'e emeklilerin ve dar gelirlilerin zor durumunu aktardı.

ÖNLÜĞÜNÜ TAKAN ÖZEL PAZARDA LAHANA SATTI

Bahçelievler Semt Pazarı’nda esnafa ve vatandaşa kulak veren Özgür Özel bir süre sonra tezgahın arkasına geçti. Önlüğü takan Özel lahana sattı. Özel'e hem pazarcı esnafı hem de vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.