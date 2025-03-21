Özel, Saraçhane'de konuştu: "Erdoğan'ın istibdat rejimi çökmek üzeredir"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının üçüncü gününde Saraçhane'deki buluşmalar sürüyor.

Saraçhane'de konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kürsüye halkın "Özgür bizi Taksim'e götür" sloganları arasında çıktı. Bu konuda açıklamada bulunan Özel, "19 Mart darbesine itiraz için buraya toplandığımızda birbirimize söz vermiş ant içmiştik, biz Saraçhane'ye miting yapmaya değil eylem yapmaya, sonuç almaya geliyoruz" dedi.

Özel, "Ant olsun ki Taksim'i geri alacağız" dedi.

Özel, operasyonun sebebinin Ekrem İmamoğlu'nun seçim zaferleri olduğunu belirtti ve "Her fırsatta futbolcuyum diyen Tayyip Bey'i 4 maçta da yendi, Tayyip Bey'i kümeye gönderdi" dedi.

İmamoğlu'nun yarın Çağlayan'da olacağını anımsatan Özel, "Günü geldiğinde nerede olmamız gerekiyorsa orada, ayrıla ayrıla değil birleşe birleşe, omuz omuza direnerek nerde olammız gerekiyorsa olacağız. Yarın gelişmelere göre Saraçhane'yse Saraçhane, Çağlayan'sa Çağlayan, Vatan'sa Vatan, Taksim'se Taksim!" dedi.

Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyonda Saraçhane'yi izlerken kumanda kırdığını, eylem yapılan illerin vali ve emniyet müdürlerinin görevden alınması talimatı verdiğini söyledi ve "Halkı tehdit ettin, hiçbir yerde eylem olmayacak dedin Tayyip Bey. Bak, bugün burada 210 bin kişiyiz, 210 bin! Kendin gelip İstanbul'a vali olsan yine toplanacağız! Yine toplanacağız! Ant olsun ki Saraçhane bizimdir, Vatan Emniyet bizimdir, Çağlayan bizimdir, Taksim bizimdir!"

Özel, "Erdoğan'ın istibdat rejimi çökmek üzeredir" ifadelerini kullandı.

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