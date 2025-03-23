Özel, Saraçhane'ye gidiyor

Akşam saatlerinde Çağlayan'a giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gece saat 03.00 sularında yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun "Saraçhane size emanet" mesajına atıf yaptı ve Saraçhane'ye geçme kararı aldıklarını bildirdi.

Özel, çıkacak karara göre hareket edeceklerini bildirdi.

Özel, "Ekrem Başkan, 'Saraçhane size emanet' dedi" ifadelerini kullandı. Özel, çıkacak karara göre hareket edeceklerini bildirdi. Özel şöyle konuştu:

"Ekrem Başkan, Saraçhane'de yalnız bırakmayalım dediği için, biz Saraçhane'ye gidiyoruz. Oradaki yöneticilerimizle durumu değerlendireceğiz. Umut ediyoruz savcılıktan mahkemeye sevk olmaz ama olduğu takdirde buraya gelip gelişmeleri takip edeceğiz.

Savcılıkta 1-1,5 saatlik bekleme ve sevk süresi olacağını biliyoruz. Ondan sonra serbest bırakılma veya mahkemeye sevkler olabilir. Ekrem başkan 'Bizim evimiz Saraçhane evinize sahip çıkın' dedi."

Özgür Özel, Müsavat Dervişoğlu ve Dilek İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi’nden çıktı.