Özel şartlar karıştı

Yükseköğretim Kurumu (YÖK), 2021 yılında üniversitelerde öğretim üyesi alım ilanlarında başvuru koşulu olarak, tez isimlerinin yazılamayacağını ve belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara yer verilemeyeceği konusunda karar almasına rağmen üniversitelerdeki özel şartlı ilanların sonu gelmiyor.

Geçen hafta kişiye özel ilanlara ilişkin YÖK’ün üniversitelere uyarı yazısı gönderirken ertesi gününde özel şartlı ilanlar yayımlandı. YÖK her fırsatta kişiye özel ilanlara yönelik ‘uyarı’ yazısı gönderip birçoğuna da dava açıldığını açıklasa da ilanların yayımlanmaya devam ediyor.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 3 Eylül 2025 tarihinde bir ilan yayımlayarak doktor öğretim üyesi alacağını duyurdu. 4 Eylül’de ise düzeltme ilanı yayımlayarak kadro için aradığı şartları tamamen değiştirdi.

3 Eylül 2024 tarihinde Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Rekreasyon Yönetimi doktor öğretim üyesi kadrosu için “Tarih anabilim dalında doktora yapmış olmak, Osmanlı Devletinin ekonomik yapısı ve ticaret sistemi konularında çalışmalar yapmış olmak” şartı arandı.

Bu ilanın yayımlanmasının hemen ertesi gün 4 Eylül’de ilan edilen düzeltme ilanında ise doktor öğretim üyesi kadrosu için, “Spor Yöneticiliği alanında doktora yapmış olmak. E-Spor liderliği ve dijital oyunlar konularında çalışmalar yapmış olmak” şartları arandı.

Şartları karşılayan kişi olan O.K.’nin, “Lider ol veya öl: E-sporcuların liderlik algıları üzerine bir araştırma” ve “Türkiye'de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin dijital spor oyunları oynamaya yönelik motivasyon düzeylerinin incelenmesi” başlıklı çalışmaları bulunuyor.