CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçakta yaşamını yitiren Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın ailesine ziyarette bulundu. Özel, "Türkiye büyük bir yastadır. Sayın Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı yetkisini kullanarak, 3 günlük milli yas ilan etmesini, şehit ailelerimiz ve milletimiz adına talep ediyor, takdirlerine sunuyorum" dedi.

  • 13.11.2025 18:49
  • Giriş: 13.11.2025 18:49
  • Güncelleme: 13.11.2025 18:54
Özel: Sayın Erdoğan'ın 3 günlük milli yas ilan etmesini, şehit ailelerimiz ve milletimiz adına talep ediyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçakta yaşamını yitiren Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın ailesine ziyarette bulundu. Özel, taziye ziyaretinin ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisini kullanarak milli yas ilan etmesi talebinde bulundu.

Özel şşu açıklamayı yaptı:

"Gürcistan’da düşen askeri uçağımızda şehit olan kahramanlarımızdan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’ın acılı ailesine Büyükçekmece’de taziye ziyaretinde bulunduk.

Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum.

Türkiye büyük bir yastadır.
Sayın Erdoğan’ın da Cumhurbaşkanlığı yetkisini kullanarak, 3 günlük milli yas ilan etmesini, şehit ailelerimiz ve milletimiz adına talep ediyor, takdirlerine sunuyorum."

