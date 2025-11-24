Özel sektör asgari ücretin altında kaldı

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını gelecek hafta yapması bekleniyor. Ancak, HAK-İŞ ve TÜRK –İŞ'in komisyonun yapısı değişmediği sürece toplantıya katılmama kararı aldı.

Geçen yıl asgari ücret görüşmelerinin sonunda yaptığı açıklamada, adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduklarını belirten TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, “Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha TÜRK – İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmayacağız” demişti.

Halen komisyonda işçi, işveren ve hükümet 5’er üye ile temsil ediliyor. İşçi ve işveren temsilcileri arasında görüş birliği sağlanamazsa hükümet temsilcilerinin tavrı belirleyici oluyor.

Yeni asgari ücretin ne olacağı merak edilirken özel sektörün 2025 yılında çalışanlarına ne kadar zam yaptığı ortaya çıktı.

Habertürk'te Ahmet Kıvanç'ın haberine göre özel sektörde çalışanların aldığı 2025 yılında asgari ücretin altında kaldı.

YÜZDE 27'DE KALDI

Asgari ücrete 2025 yılında yüzde 30 oranında zam yapıldı. Brüt asgari ücret 20.002,50 TL’den 26.005,50 TL’ye yükseltildi. Özel sektörde 2024 Aralık ayında 37 bin 523 TL olan ortalama brüt ücretler 2025 şubat ayında 44 bin 247 TL’ye yükseldi. Aralık ayına göre şubat ayındaki artış yüzde 18 oldu.

Ağustos ayında ise özel sektördeki ortalama ücretler yüzde 8 oranında artışla 47 bin 677 TL oldu. Ağustos ayı itibarıyla geçen yılın aralık ayına göre artış ise yüzde 27’de kaldı. Özel sektördeki ortalama ücret zamları asgari ücret zammının 3 puan altında gerçekleşti.

2024'TE ÜSTÜNDEYDİ

Asgari ücret 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 49,11 oranında artmış ve bu yıl olduğu gibi temmuz ayında ara zam yapılmamıştı. Buna karşılık ağustos ayı itibarıyla 2024 yılında kamu ve özel sektördeki ortalama ücretler 2023 aralık ayına göre yüzde 58,18 oranında artmıştı. Ortalama ücretlerdeki zam oranı asgari ücret zammının 9 puan üzerine çıktı.

Geçen yıl kaydedilen bu gelişme sayesinde ortalama ücretlerin asgari ücrete oranı 2023 yılında 1,71 iken 2024 yılında 1,88’e çıkmıştı. 2025 yılında ise ortalama ücretin asgari ücrete oranı 5 puan düşerek 1,83’e geriledi.

KURYE FAALİYETLERİ YÜZDE 5 ZAMLANDI

Ortalama ücretlerin asgari ücretin 1,5 kat ve daha fazla üzerinde olduğu sektörlerde ise zammın ocak ve temmuz aylarına yayıldığı, birçok sektörde iki dönemdeki toplam artışlar yüzde 30’un hayli altında kaldı. Örneğin posta ve kurye faaliyetleri sektöründe iki dönemdeki toplam zam oranı yüzde 5’te, depolama ve taşımacılık için destekleyici faaliyetler sektöründe yüzde 13’te, bina dışı yapıların inşaatı sektöründe yüzde 17’de kaldı.