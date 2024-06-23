Özel sektör ikiye bölündü: Her üç şirketten biri ara zam yapmayı düşünüyor

Yılın ilk yarından enflasyon Merkez Bankası’nın tahminlerini aşarken, gözler ücretlerde yaşanan kaybın telafi edilip edilmeyeceğine çevrildi. Hükümet asgari ücrete ara zamma sıcak bakmazken, özel sektör zam konusunda ikiye bölündü.

Yüksek enflasyonun en çok vurduğu kesim olan ücretli çalışanların umudu temmuz ayında maaşlara ara zam yapılmasıydı ancak durum pek iç açıcı değil. Ücretler eriyor, alım gücü düşüyor, geçim derdi çalışma motivasyonunu yok ediyor.

Enflasyon için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in dediği gibi "en kötü geride kaldı"ysa bile çalışanları daha zor günler bekliyor.

Hükümet asgari ücrete ara zamma sıcak bakmazken, özel sektör ise zam konusunda ikiye bölündü. Buna göre her üç şirketten sadece biri ara zam yapmayı düşünüyor.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 75,5

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,4; yıllık bazda yüzde 75,5 oranında artış kaydetti. Verilere göre ilk beş aylık enflasyon 22,72 olarak gerçekleşti.

Beş aylık enflasyon İTO hesaplamasına göre yüzde 25,4; Türk-iş hesaplamasına göre ise yüzde 31,4 düzeyinde bulunuyor.

Kaynak: BloombergHT