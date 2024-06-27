Özel sektör öğretmenleri 'eğitim nöbeti'nin 33'üncü gününde

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, kamudaki öğretmenlerle aynı maaşı almalarını güvence altına alan taban maaş düzenlemesinin yeniden uygulamaya konulması talebiyle başlattıkları “eğitim nöbeti” eylemi kapsamında, sorunun çözülmesi için Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu ile yaptıkları görüşmede ilerleme sağlanamadığını bildirdi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi öğretmenlerin taban maaş güvencesi getirilmesi talebiyle Meclis’in yanındaki Milli Egemenlik Parkı’nda başlattıkları eğitim nöbeti 33'üncü gününde.

Sendika üyeleri hem taleplerini tekrarlamak hem de dün Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu ile yaptıkları görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi vermek amacıyla Mülkiyeliler Birliği’nde basın toplantısı düzenledi.

''KÖLELİK İLİŞKİSİ YARATIYOR''

Sendika Hukuk Sekreteri Umut Erkut'un okuduğu açıklamada, özel sektörde çalışan öğretmenler için taban maaşın neden önemli olduğunu, ''Çünkü mayıs ya da haziran aylarında bir sonraki dönem için bize sunulan teklif üzerinde herhangi bir pazarlık ve itiraz hakkımız bulunmuyor. Dayatılan ücreti kabul etmediğimizde bu, istifa etmemiz anlamına geliyor. İstifa ettiğimizde geriye dönük biriken haklarımızı kaybediyoruz. Taban maaş uygulamasının olmaması tam anlamı ile kölelik ilişkisi yaratıyor'' şeklinde ifade edildi.

"TALEPLERİMİZİN MUĞLAKLIĞA MAHKUM EDİLMESİ KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL'

Açıklamada, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu ile dün yapılan görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi:

''Yaptığımız görüşmede kendisi sendikamıza özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin sorunlarını Bakanlığın çözülmesi gereken temel sorunlardan biri olarak gördüğünü açıklamıştır. Fakat taban maaşa dair bir düzenlemenin ne şekilde yapılacağı ve ne zaman yapılacağı konusunda herhangi bir bilgi vermemiştir. Maalesef görüşme iki gün önce Sayın Tekin ile yaptığımız görüşmedeki ilerlemenin gerisi düşmüştür. Çözüm odaklı, gerçekçi ve koşulları gözeten taleplerimizin yeniden bir muğlaklığa mahkum edilmesi bizler için kabul edilebilir değildir.''

"BİZE SÖZ DEĞİL YASA LAZIM''

Özel eğitim kurumlarında çalışan yüz binlerce eğitimcinin Milli Eğitim Bakanlığı’ndan güvenceli çalışma koşulları için hamle beklediği belirtilen açıklamada, ''Bu hamle asla 'Biz süreci takip ediyoruz, patronları uyardık' şeklinde belirsiz, gözlemi zor, yaptırımı olmayan adımlar değildir. Öğretmenlerin koşullarını değiştirecek, öğretmenleri güvende hissettirecek şey apaçık ortadadır. Asgari ücret düzenini bitmesi ve insanca çalışma koşulları için bize söz değil yasa lazım'' ifadeleri yer aldı.