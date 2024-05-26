Özel sektör öğretmenleri hakları için barikatı aştı

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı önünde eğitimde yaşanan sorunlara dair basın açıklaması yaptı. Öğretmenler, polis müdahalesine rağmen Meclis'e yürüdü. Bir polis öğretmenlere silah çekti.

ETKİ CAN BOLATCAN

Türkiye’nin farklı bölgelerinden Ankara'ya gelen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri, eğitimde yaşanan sorunlar ve kamu ile özel sektör arasındaki ücret eşitsizliğine karşı Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak taleplerini dile getirdi.

Eğitimde şiddete, düşük maaşla geçinmeye maruz bırakılan ve ataması yapılmayan öğretmenler buradan, TBMM'nin yanındaki Milli Egemenlik Parkı'na, oturma eylemi yapmak için yürümek isteyen öğretmenlere polis müdahale etti. Çıkan arbedede bazı öğretmenler yaralandı.

Bir polisin öğretmenlere silah çekmesinin ardından öğretmenler, "Öğretmene nasıl silah çekersin, sizi biz yetiştiriyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Polis eylem yapan öğretmenlere müdahalede bulunurken, öğretmenler Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e tepki gösterdi. Sendikanın Genel Sekreteri Hüseyin Aksoy, öğretmenlerin talepleri yerine getirilene kadar Meclis Parkı'nda nöbet tutacaklarını duyurdu.

Öğretmenler, şu açıklamaları yaptı:

"NE GÖZALTINDAN NE PATRONLARDAN KORKUYORUZ"

"Öğretmene verilen değer kamuda ya da özelde fark etmeksizin öğretmenler asgari ücretle çalıştırılamaz diyemediği müddetçe biz bu mücadeleyi vereceğiz. Ne gözaltından ne tutuklamadan ne patronlardan korkuyoruz ne geri adım atıyoruz. Bu ülkede eğer öğretmene değer gösteriyoruz diyorlarsa özel eğitim kurumlarında öğretmenler asgari ücretlerle çalıştırılamaz diyecekler. Bunu güvence altına alacaklar. Bunu yapmayanlar açık bir şekilde patronların yanında yer alıyor demektir. Patronlar tarafından yönetiliyor demektir. Çünkü bizim Yusuf Tekin kendisi de nisan ayında bu taban maaş uygulaması 3 formül şeklinde geçecek dedi. Bunu siz istiyorsunuz diye değil biz zaten yapacağız dediler. Biz vicdanlı insanlarız dediler. Adaleti savunuruz dediler, adalet işte burada. Vicdan onlar içinde bir öğretmenin patronların karşısında ezilmesi demektir. Bakın biz TBMM'ye sesleniyoruz, AKP'ye, Saadet Partisi'ne, MHP'ye, YRP'ye, DEM Parti'ye, CHP'ye sesleniyoruz, tüm partilere sesleniyoruz. Her şey sizin Öğretmenlik Meslek Kanunu komisyona geldiğinde alacağınız bir doğru tavra bakıyor."

Milli Eğitim Bakanlığı önünde barikat kuran çevik kuvvet, öğretmenlerin meclise doğru yürümesine engel olmaya çalışsa da mücadelesinde kararlı öğretmenler barikatları aşarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın önünden meclise doğru yürüyüşe geçti.

VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

Meclis Parkı'na ulaşan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın Genel Sekreteri Hüseyin Aksoy BirGün’e yaptığı açıklamada "Taban Maaş mücadelemizin noktalanacağı Öğretmenlik Meslek Kanunu çok yakında TBMM’de olacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığımız görüşmelerde verdiği sözleri tutmadı. Bakan kendi yetkisizliğinden dem vurdu. Ancak biz biliyoruz ki Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi isterse öğretmenler asgari ücrete çalışmayacak. Sesimizi duyurmak için bugün Ankara'dayız, bugünün ardından bütün illerde Öğretmenlik Meslek Kanunu’na dikkat çekmek için alanlarda olacağız. Merkez Yürütme Kurulu üyelerimiz süreci takip etmek için Ankara'da, mecliste olacak" dedi.

Özel sektör öğretmenleri, şarkılar ve sloganlar eşliğinde Meclis Parkı’ndaki nöbetlerine başladılar.

Meclis Parkı'nda açıklama yapan Öğretmen Sendikası “Yusuf Tekin, son dönemde eğitim alanına yapılan saldırıların baş sorumlusudur. Onun döneminde yapılan saldırılar; eğitim emekçilerini işsiz bırakmıştır, çalışma hakkını elinden almıştır, gericiliği eğitim alanına sokmuştur" diyerek haftayı direniş haftası ilan ettiklerini, Ankara'da başlayan direnişin diğer illerde de farklı eylemliliklerle devam edeceğini duyurdu.