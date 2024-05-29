Özel sektör öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemi başlattı

Özel Sektör öğretmenleri, taban maaş belirlenmesi talebiyle Meclis önünde başlattıkları oturma eylemini Milli Eğitim Bakanlığı önüne taşıdı. Öğretmenler, "Bizler taban maaş hakkımızı ve Meclis'e gelecek ÖMK'yı takip etmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaparak oturma eylemine başladı.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri, taban maaş belirlenmesi talebiyle Meclis önünde başlattıkları oturma eylemini Milli Eğitim Bakanlığı önüne taşıdı.

Öğretmenler geçen pazar günü protesto eylemi yaparak, taban maaş belirlenmesi talebiyle TBMM'nin Çankaya girişinde bulunan Milli Egemenlik Parkı'nda oturma eylemi başlatmıştı. Eylemlerini sürdürmek için bugün MEB önüne geçen öğretmenlerin burada pankart açmasını güvenlik görevlilerinin engellemesi üzerine gerginlik yaşandı. Öğretmenler, "Biz bu Bakanlığın personeliyiz. Biz taban maaş hakkımızı istiyoruz. Ne bu kin? Biz öğretmeniz" diyerek tepki gösterdi.

"MUHATAP ALINMAK İSTİYORUZ"

Burada açıklama yapan Edebiyat Öğretmeni Mahmut Yıldırım, şunları söyledi:

"Bizler özel sektörde asgari ücretle, düşük ücretlerle, mobbinglerle çalışıyoruz. Bizim aylardır sürdürdüğümüz bu mücadelede muhatap alınmak istiyoruz. Bu hafta Meclis'e bir Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) gelecek, bununla ilgili görüşmek istiyoruz. Talebimiz bu kanun içerisinde taban maaş hakkımızın yer almasıdır. Bu bizim hayat şartlarımızın düzelmesi için elzemdir. Burada yetkililerle görüşmeye geliyoruz. Burası bizim Bakanlığımız, bizler Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çalışanlarız, bizler öğretmenleriz ama bize yapılan muamele gördüğünüz gibi şiddetle, muhatap almayarak bizi ötekileştirmeye çalışıyorlar. Bizler taban maaş hakkımızı ve Meclis'e gelecek ÖMK'yı takip etmeye devam edeceğiz."

Öğretmenler açıklamanın ardından Bakanlığın önünde oturma eylemine başladı.