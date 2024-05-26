Özel sektör öğretmenleri polis müdahalesine rağmen Meclis'e yürüdü

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı önünde eğitimde yaşanan sorunlara dair basın açıklaması yaptı. Öğretmenler, polis müdahalesine rağmen Meclis'e yürüdü. Bir polis öğretmenlere silah çekti.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri, eğitimde yaşanan sorunlar ve kamu ile özel sektör arasındaki ücret eşitsizliğine karşı Ankara'da bir araya geldi.

Eğitimde şiddete, düşük maaşla geçinmeye maruz bırakılan ve ataması yapılmayan öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü. Öğretmenler, yürüyüşün ardından Bakanlık önünde açıklama yaptı. Açıklamanın ardından TBMM'nin karşısında bulunan Milli Egemenlik Parkı'nda oturma eylemi yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahale etti.

Bir polisin öğretmenlere silah çekmesinin ardından öğretmenler, "Öğretmene nasıl silah çekersin, sizi biz yetiştiriyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Polis eylem yapan öğretmenlere müdahalede bulunurken, öğretmenler Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e tepki gösterdi.

Öğretmenler şu açıklamaları yaptı:

"NE GÖZALTINDAN NE PATRONLARDAN KORKUYORUZ"

"Öğretmene verilen değer kamuda ya da özelde fark etmeksizin öğretmenler asgari ücretle çalıştırılamaz diyemediği müddetçe biz bu mücadeleyi vereceğiz. Ne gözaltından ne tutuklamadan ne patronlardan korkuyoruz ne geri adım atıyoruz. Bu ülkede eğer öğretmene değer gösteriyoruz diyorlarsa özel eğitim kurumlarında öğretmenler asgari ücretlerle çalıştırılamaz diyecekler. Bunu güvence altına alacaklar. Bunu yapmayanlar açık bir şekilde patronların yanında yer alıyor demektir. Patronlar tarafından yönetiliyor demektir. Çünkü bizim Yusuf Tekin kendisi de nisan ayında bu taban maaş uygulaması 3 formül şeklinde geçecek dedi. Bunu siz istiyorsunuz diye değil biz zaten yapacağız dediler. Biz vicdanlı insanlarız dediler. Adaleti savunuruz dediler, adalet işte burada. Vicdan onlar içinde bir öğretmenin patronların karşısında ezilmesi demektir. Bakın biz TBMM'ye sesleniyoruz, AKP'ye, Saadet Partisi'ne, MHP'ye, YRP'ye, DEM Parti'ye, CHP'ye sesleniyoruz, tüm partilere sesleniyoruz. Her şey sizin Öğretmenlik Meslek Kanunu komisyona geldiğinde alacağınız bir doğru tavra bakıyor."

Öğretmenler bakanlık önünden Meclis'e "Taban maaş hakkımız, geri alacağız", "Mücadele dersini öğretmenler verecek", "Sözünü tutmayan Bakan Tekin istifa", "Yasaşın eğitim mücadelemiz", "Öğretmenin birliği patronları yenecek" sloganlarıyla yürüdü.

Meclis parkına gelen öğretmenler burada 'eğitim nöbeti’ tutacak.​​