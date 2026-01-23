Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Adana’da bir kurumda yaşanan usulsüzlükleri duyurdu: Ödenmeyen maaşlar, güvencesizlik ve tehdit

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Adana Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasıyla ildeki bir özel eğitim kurumunda yaşanan emek sömürüsünü kamuoyuna duyurdu. Sendika, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde farklı isimler üzerinden açılan kurumlarda öğretmenlerin sistematik biçimde mağdur edildiğini, ücretlerin ödenmediğini, SGK girişlerinin yapılmadığını ve hak arama yollarının baskı ve tehditlerle engellendiğini açıkladı.

"EMEK HIRSIZLIĞINA TANIK OLUYORUZ"

Avukat Mustafa Onur Kutlay'ın okuduğu açıklamada, öğretmenlerin “maaş” vaadiyle işe alındığı ancak ya hiç ödeme yapılmadığı ya da ücretlerin üçte birinden azının parça parça verildiği belirtildi. SGK girişlerinin yapılmadığını soran öğretmenlere ise “borçtayız, yeni kuruldu” gibi bahanelerle yanıt verildiği aktarıldı.

ABA ALTINDA SOPA

Öğretmenlerin açıklamasına göre kurum sahibi olduğunu söyleyen kişi, hak arama girişimlerini caydırmak için “aşiret mensubu olduğunu” öne sürerek aba altından sopa gösterdi. Bu beyanların, mağdurlar üzerinde caydırıcı etki yarattığı ve adli mercilere başvurmaktan bile çekinmelerine yol açtığı ifade edildi.

HAKSIZ KAZANÇ VE USULSÜZLÜK

Velilerden toplanan kurs ücretlerinin öğretmenlerle paylaşılmadığı, SGK kayıtlarının gerçeğe aykırı şekilde başka kişiler üzerinden gösterildiği ve kurumların kısa süre içinde kapatılıp farklı adreslerde yeniden açıldığı da dile getirildi. Sendika, “Öğretmenlerin emeği gasp ediliyor, haksız kazanç elde ediliyor” dedi.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, CİMER ve yargı mercilerine başvurular yapıldığını ancak kurumun hâlâ faaliyette olduğunu belirterek yetkililere seslendi:

“Eğitimde emek hırsızlığına son verilsin. Bu şahıs ve benzerleri eğitim kurumlarının yanından dahi geçememeli. Adli, idari ve mali yaptırımlar ivedilikle uygulanmalı.”

Sendikanın "Bugün size Adana’mızda sözde bir özel eğitim kurumunun yaptıklarından bahsedeceğiz" sözleriyle başlayan açıklamasının tamamı şöyle:

"Eğitimde angarya, eğitimde emek sömürüsü kavramlarını çokça işitmiştik. Ama eğitimde emek hırsızlığı, eğitimde haksız kazanç, eğitimde aba altında sopa gösterme gibi kavramları belki ilk defa işiteceğiz.

Mağduriyet yaşadığını beyan eden öğretmenlerimizin bildirdiklerine göre; Adana’da sözde eğitim girişimcisi olduğunu iddia eden bir kişi; yıllardır Yüreğir ve Sarıçam ilçelerimizde mekik dokurcasına 9-10 aylık süre içerisinde akrabalarının, dostlarının ve yakınlarının üzerine resmiyette işyeri kiralamak suretiyle kurum açmış, bu işyeri sahiplerinin bir kısmına tek kuruş kira parasını ödememiş, velilerden kurs kayıt parası adı altında paraları toplamış, çoğunluğu genç ve kadınlardan oluşan, atanmayı bekleyip atanamayıp işe ihtiyacı olan öğretmenlerimizi “gelin bizimle çalışın size şu kadar maaş vereceğim” diyerek işe almış, ancak daha sonra işe aldığı öğretmenlere ya hiç para vermemiş ya da çocuğa harçlık verir gibi maaşının üçte birinden bile azını parça parça olacak şekilde vermiş, öğretmenlerin de “ücretlerim neden ödenmiyor neden SGK girişim yapılmıyor” sorusu üzerine “hocam battık, borçtayız, maliye borcumuz var, bizi idare edin, yeni kurulduk” bahaneleri üretip öğretmenleri oyalamıştır. Akabinde kurumu kapatıp tabiri caizse tüyüp onlarca öğretmeni mağdur eden bu şahıs ne yazık ki Adana’da halen faaldir. Şuan bu şahsın Yüreğir İlçesinde hâlâ söz konusu eylemlerini devam ettirdiğini öğrendik.

Emeğinin karşılığını alamayan öğretmenlerin, ilgili kişiyle görüşme veya yasal yollara başvuracaklarını bildirmeleri üzerine, tarafımıza iletilen başvurularda; hak arama girişimlerinin sonuçsuz kalacağı yönünde, kişisel nüfuz, siyasi parti bağlantısı ve etkili çevrelere atıf içeren sözlü beyanlarda bulunulduğu ifade edilmektedir. Bu beyanların, mağdurlar üzerinde caydırıcı bir etki yarattığı ve hak arama yollarını fiilen zorlaştırdığı bilinmektedir. Ayrıca bu şahıs pek çok öğretmene “ben falanca aşiretin mensubuyum ona göre, biz de boş değiliz” şeklinde aba altından sopa gösterircesine hak arama yollarını caydırmaya yönelik algı oluşturabilecek sözlü beyanlarda bulunulduğu ifade edilmektedir. Bu iddiaların doğruluğu hâlinde, durumun ceza ve idare hukuku bakımından son derece ciddi sonuçlar doğurabileceği açıktır. Şayet bu iddialar gerçek ise durumun ne kadar ciddi olduğunu kamuoyuna belirtiriz. Bugün bu basın açıklamasına gelmek isteyip de gelemeyen öğretmenlerimiz de tam da bu sebepten ötürü gelememiştir. Hatta pek çok öğretmenimiz; basın açıklamasına katılmak şöyle dursun, parasını istemek için adli mercilere başvurmaktan bile çekinmektedir. Bu şahıs ne cüretle bu sözleri söylemektedir? Bu şahıs bu cesareti nasıl alabilmektedir? Şayet bu şahıs herhangi bir siyasi partinin mensubu ise o parti yetkililerinin bu şahsı o partiden ihraç etmesini öneririz.

Eğitimde angaryaya tanık olduk, eğitimde sömürüye tanık olduk. Ama eğitimde emek hırsızlığına ve eğitimde bu denli bir haksız kazanca ilk defa tanık oluyoruz. Öğretmen olduğunu bildiğimiz bu şahıs topluma örnek olacağı yerde öğretmenlerin emeklerini tabiri caizse iç etmiştir. Bu şahıs aslında kendi işletiminde ve yönetiminde olduğu bu kurumu resmi mercilere başkaları üzerine göstererek de gerçeğe aykırı beyanlarda da bulunmuştur. Öyle ki es kaza SGK girişini yaptığı bir öğretmenin SGK kaydını da tanıdığı bir kişinin çalışanıymış gibi gösterdiği mağdur öğretmenlerimizden birinin SGK kaydından da anlaşılmaktadır. Bu şahıs öğretmenler ücretlerini ve özlük haklarını istediğinde ise pişkin ve utanmaz bir şekilde “kurumun sahibi ben değilim hocam, muhatabınız ben değilim, benden tek kuruş alamazsınız” diye insan aklıyla dalga geçercesine cevaplar vermiştir. Tarafımıza iletilen başvurularda velilerden toplu olarak aldığı ücretleri öğretmenlerle paylaşması ve öğretmenlere anlaştığı ücreti vermesi gerekirken bu ücretleri alarak, öğretmenlere hakkını vermemek suretiyle haksız kazanç elde ettiği, 9-10 ay sonra işyerini apar topar boşaltıp faaliyetlerini ya Yüreğir ya Sarıçam ilçesinin başka yerlerinde aynı şekilde devam ettiği tarafımıza belirtilmiştir. Bu şahsın aynı isimle birden fazla sosyal medya hesabının da olduğu bilinmektedir. Biz de bu şahıs başta olmak üzere tüm ilgililere yüksek sesle soruyoruz? Bu kurum kimin? Biz bu kurumun kimin olduğunu çok iyi biliyoruz. Lâkin denetimsiz, sadece beyan esaslı ve başvurulara derhal cevap vermeyen, geç işleyen sistem nedeniyle pek çok öğretmenin mağduriyeti ne yazık ki giderilememiştir.

Bu şahıs başta olmak üzere bu şahıslarla aynı eylemleri gerçekleştirenlerin değil eğitim gibi kutsal bir faaliyetin kurumunu açmak, eğitim kurumunun yanından bile geçmesine izin verilmemesi gerekir. Yetkili mercilere pek çok öğretmenimiz suç duyurularında bulunmuş, işçilik alacakları için dava şartı arabuluculuk başvurularında bulunmuş, CİMER kanalı ile yetkili organlara yapılan haksızlıklar ve usulsüzlükler açıkça bildirilmiştir. Fakat bunlara rağmen bu şahıs ne yazık ki hâlâ faaliyetini yürüttüğü bilinmektedir. Buradan yetkililere seslenmek istiyoruz. Lütfen gerekli denetimleri gerçekleştirelim ve gerekli mercileri işletelim. Bu şahsa adli, idari ve mali yaptırımlar başta olmak üzere yasalar çerçevesinde her türlü yaptırımların uygulanmasını istiyoruz. Daha fazla eğitimde emek hırsızlığının yaşanmaması, eğitimde haksız kazancın yaşanmaması ve daha fazla aba altından sopa gösterilerek öğretmenlerin tedirgin edilmemesi, en nihayetinde daha fazla öğretmenin mağdur olmaması için her türlü denetimin yapılmasını, her türlü yaptırımın ivedilikle uygulanmasını ve bu şahısların bir daha eğitimle ilgili hiçbir kurumun yanından dahi geçememesi için her türlü önlemin alınmasını saygılarınızla talep ediyoruz. Kamuoyuna duyurulur."