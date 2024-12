Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası: "Asgariye hatta onun da altına çalışmaya zorlayan eğitim kurumlarının patronları, bu yanlıştan derhal vazgeçmelidir"

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti ve taban maaş uygulamasını protesto etmek için Olgunlar Sokak'ta bulunan Madenci Anıtı önünde basın açıklaması yaptı.

Eğitimciler basın açıklamasında “Patronlara değil, emekçiye güvence” , “Asgari değil, insanca yaşam” “Taban maaş hakkımız, geri alacağız”, “Mücadele dersini öğretmenler verecek” sloganları attı.

"Devletin yetkili kurumunun enflasyon beklentisi bile yüzde 47 iken yapılan bu açıklamalar, nasıl bir tercihi siyasi iktidarın yaptığını gösterdi" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Biz öğretmenler olarak malumun ilamını yaşadık diyebiliriz. İki nokta ilginçti: Çalışma Bakanı’nın asgari ücreti söylerkenki çaresizliği ve nihai karar verici Cumhurbaşkanı’nın ‘halkı enflasyona ezdirmediklerini’ söylemesi. Devletin yetkili kurumunun enflasyon beklentisi bile yüzde 47 iken yapılan bu açıklamalar, nasıl bir tercihi siyasi iktidarın yaptığını gösterdi. Evet, sadece patron dernekleri şaşırtıcı bir şekilde bu oranı bildi. Yeni asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte taban maaş talebimiz ve onun hayata geçme zorunluluğu bir kez daha tescillendi. Eğitim nöbeti sonrasında devam eden görüşmelerde alınan mesafe, artık yasa düzeyinde somut bir düzenlemenin zamanının geldiğini gösteriyor. Çünkü belirli süreli iş sözleşmesinin varlığıyla birlikte düşünüldüğünde, asgari ücret düzeninin özel öğretim kurumlarındaki karşılığı, 2026 Ocak ayına kadar alınacak yaygın öğretmen maaşını işaret ediyor. Bu ücret 22 bin 104 TL.

"ASGARİYE HATTA ONUN DA ALTINA ÇALIŞMAYA ZORLAYAN EĞİTİM KURUMLARININ PATRONLARI..."

Bu ülkedeki emekçiler; ev kirasını bile karşılayamıyorken faturasıyla, market masraflarıyla, toplu ulaşım gideriyle ve çocuğunun ihtiyaçlarıyla nasıl baş edebilir? Sanayiden tarıma, sağlıktan eğitime kadar, asgari ücrete yani sefalete mahkum edilen milyonlarız. Bizler; özel öğretim kurslarında, özel okullarda, kreşlerde, rehabilitasyon merkezlerinde, vakıf üniversitelerinde ve çeşitli meslek edindirme kurslarında emeği sömürülen öğretmenleriz. Bizler aynı zamanda devlet okullarında güvencesiz ve düşük ücretle çalıştırılan ücretli öğretmenleriz. Özel sektör öğretmenleri bir kıskaca alınmış, emeği ve mesleği değersizleştirilmiştir. Buradan sesleniyoruz: Asgariye hatta onun da altına çalışmaya zorlayan eğitim kurumlarının patronları, bu yanlıştan derhal vazgeçmelidir.

"KAMUOYUNUN BİR KEZ DAHA ÖĞRETMEN İSYANINI KONUŞACAĞI YENİ GÜNDEMLER OLACAĞININ GARANTİSİDİR"

Özel öğretim kurumları patronları, tüm sömürücü güdülerini zor durumda olma yalanı ile gizlemeye çalışacaktır. Örnek mi? İşte bir tarafta TÖDER ve onun ekran ekran dolaşarak milyonlarca dolar bağışlayan ferdi! İşte bugün medya kuruluşu satın aldığını kamuoyuna duyuran, Doğa Koleji patronu Can Holding. Öğretmen emeğini kârları için sömüren ve böylece kârına kâr katan patronlar; ekonomik, sosyal ve demokratik haklar bakımından öğretmenin yasal hakkını bile elinden alan bu MEB bürokrasisinin en güçlü destekçisidir. Bu düzen, asgari ücret düzenidir. Sendikamız; 30 Ağustos’ta söylediğini, 29 Ocak’ta tekrar etti. Bunu anlamayanlara karşı 26 Mayıs’ta bir yürüyüş ile başlayıp büyük bir eğitim nöbeti başlattı. Buna dayanarak bir kez daha meydan okuyor. Üç yıllık direniş çizgimiz, asgari ücret düzeninin yarattığı hoşnutsuzluğu iş yerlerine, kent meydanlarına, Bakanlık ve Meclis önüne taşıdığımızı sayısız kez gösterdi. Taban maaş hakkımızın verilmesinin geciktiği her an, bu direniş çizgisinin yükseleceği ve kamuoyunun bir kez daha öğretmen isyanını konuşacağı yeni gündemler olacağının garantisidir.

"ASGARİ ÜCRET DÜZENİNE İSYAN"

Milli Eğitim Bakanlığı’nı, hükümetin eğitimden sorumlu vekillerini ve patron derneklerini, bu nesnel sonucu dikkate alan, deneyimlerden öğrenen bir akılla hareket etmeye ve üzerine düşen sorumlulukları yapmaya davet ediyoruz. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, öğretmen emeğinin saygınlığı ve hakları için elinden geleni yapmaya devam edecektir. Patronları uyarıyoruz: Güçlüyüz! Soluklandık, toparlandık ve koşmak için tüm enerjimizi topladık! Çünkü bu asgari ücret açıklaması tarihi bir noktadır. Bize verilen mesaj şudur: Tarih bizi uysallıkla sorumluluk arasında tercih yapmaya çağırıyor. Biz mesajı aldık ve diyoruz ki sonuna kadar: Taban maaş hakkımızı alana kadar, belirsiz süreli iş sözleşmesi hakkını alana kadar, durmayacağız, susmayacağız ve haykıracağız. Asgari ücret düzenine isyan. Taban maaş hemen.”