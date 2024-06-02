Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Edebali: “Gözaltılar bizi yıldıramayacak"

İstanbul’da gözaltına alınan Özel Sektör Öğretmenleri sendikası üyelerinin ifade işlemleri devam ederken, sendika başkanı Eren Edebali, “Gözaltılar bizi yıldıramayacak. Biz buradan bir kez daha patron derneklerine ve Milli Eğitim Bakanlığı’na sesleniyoruz, talebimizin arkasındayız. Öğretmenler asgari ücretle çalıştırılamaz diyoruz” dedi.

İstanbul’da Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerinin gözaltına alınmasının ardından sendikanın Ankara’daki üyeleri Meclis Parkı’nda oturma eylemi başlattı. İstanbul Vatan Emniyet'in önünde açıklama yapan Sendika Başkanı Eren Edebali ise, “Gözaltılar bizi yıldıramayacak. Biz buradan bir kez daha patron derneklerine ve Milli Eğitim Bakanlığı’na sesleniyoruz, talebimizin arkasındayız. Öğretmenler asgari ücretle çalıştırılamaz diyoruz” dedi.

Taban maaş ve güvenceli çalışma koşulları talebini tekrarlayan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi öğretmenler, Taksim’de bir araya gelerek, Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) önüne yürüdü. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde oturma eylemi yapan öğretmenler, ters kelepçeyle gözaltına alındı. Sendika üyesi öğretmenlerin serbest bırakılması için sendikanın Ankara’daki üyeleri de Meclis Parkı’nda oturma eylemi başlattı.

“TALEBİMİZİN ARKASINDAYIZ”

Öğretmenlerin durumuna ilişkin açıklama yapan ve “Öğretmenlik mesleğinin itibarını savunuyoruz” diyen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali, şöyle konuştu:

"Vatan Emniyet Müdürlüğü önündeyiz. Arkadaşlarımız bugün Türkiye Özel Okullar Derneği önünde gözaltına alındı. Hepsinin morali iyi. İfadeleri alınıyor. Birazdan hastaneye götürülüp, oradan serbest bırakılacaklar. Taban maaş mücadelemiz devam ediyor. Gözaltılar bizi yıldıramayacak. Biz buradan bir kez daha patron derneklerine ve Milli Eğitim Bakanlığı’na sesleniyoruz; talebimizin arkasındayız. Öğretmenler asgari ücretle çalıştırılamaz diyoruz. Bunun mutlaka çözülmesi gerektiğini, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda taban maaş hakkımızın olması gerektiğini kararlı bir şekilde ifade ediyoruz. Eğitim nöbetlerimiz il il yayılacak. Öğretmenlik mesleğinin itibarını savunuyoruz. Arkadaşlarımızı birazdan alıp, mücadele alanlarına geri döneceğiz.”

"ARKADAŞLARIMIZ ŞİDDETE VE BASKIYA MARUZ KALDI"

Gözaltına alınan eğitim emekçilerinin serbest bırakılması için Ankara'da Meclis'in yanındaki Milli Egemenlik Parkı'nda bir araya gelen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerinden de açıklama geldi. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Ankara İl Başkanı Mahmut Yıldırım, "Bugün arkadaşlarımız İstanbul'da taban maaş talebini dile getirmek ve TÖZOK'u protesto için toplandı. Ama şiddete ve baskıya maruz kaldı. Bizler bu baskılara asla boyun eğmeyeceğiz. Taban maaş mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz. Ankara'da Meclis Parkı'nda olmaya ve nöbet tutmaya devam edeceğiz. Herkesi davet ediyoruz. Taban maaşı mutlaka geri alacağız" dedi.

Gözaltına alınan Özel Sektör Öğretmenleri, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN DESTEK MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Özel Okullar Derneği önünde eylem yaparken gözaltına alınan öğretmenlerin taleplerinin yanında olduğunu belirterek, “Anayasal hakkın karşısına polisin dikilmesi, normalleşmenin anlaşılmadığının göstergesidir” dedi.

Özel’in gözaltına alınan özel sektör öğretmenleri için X hesabından yayınladığı mesaj şöyle:

“Türkiye Özel Okullar Derneği önünde eylem yaparken gözaltına alınan özel sektör öğretmenlerinin taban maaş ve güvenceli çalışma taleplerinin yanındayız. Anayasal hakkın karşısına polisin dikilmesi, normalleşmenin anlaşılmadığının göstergesidir.”