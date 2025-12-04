Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası: Çocuklar yaşasın dedikleri için gözaltındalar!

MEB’in 1-3 Aralık’ta düzenlediği “Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi”ni protesto eden Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’na üye 4 öğretmenin gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor.

İstanbul’da Bakırköy Adliyesi önünde bir araya gelen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri, dün tutuklanan 16 TİP üyesi öğrencinin ve gözaltında tutulan öğretmenlerin serbest bırakılmasını talep etti. Burada yapılan eylemde öğretmenlerin, öğrencilerinin katledilmesini protesto ettiği için gözaltına alındığı vurgulandı.

Adliye önünde yapılan açıklamada, “16 öğrenci MESEM’leri protesto ettiği için tutuklandı. Bugün aynısının arkadaşlarımızın başına gelmemesi için hiçbir sebep yok. Eğitimin başındaki Yusuf Tekin; eğitimi, öğretmenleri değerli hale getirmek yerine öğrencileri ölüme sürüklüyor. Öğretmenleri geleceksizliğe itiyor. Bugün nezarethanede çocukları ölüme sürükleyenler olması gerekirken, onlar yaşasın diyen öğretmenler orada” denildi.

Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi: “MESEM’ler kapatılmadığı sürece, çocuklarımız yaşasın diye mücadele edeceğiz. Sizin kâr hırsınız hiçbir çocuğun canından değerli değil. MESEM’ler patronlara ve holdinglere ucuz işgücü sağlamak amacıyla ülkenin geleceğini sömürü düzenine hapsetmiştir. Tüm bunlara karşı çıkan sendikamız üyesi öğretmenler ters kelepçe ile gözaltına alındı. Bu zihniyet MESEM’i yaratan sömürü düzeninin ta kendisidir. Eğitim emekçilerini serbest bırakın. Öğrencinin yeri sömürü düzeni değil, okuldur.”