Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası: "Kritik aşamadayız, 31 Temmuz'da Bakanlıkla görüşeceğiz"

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin yürüttüğü mücadelede önemli bir aşamaya gelindiğini açıkladı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, öğretmenlerin ve ailelerinin ortak taleplerini bu toplantıya taşımak için azami çaba gösterileceği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Öğretmenlerin hakları için verilen mücadelenin kritik bir aşamada seyrettiğini ifade etmiş ve çözüm için atılacak adımlarda hem sorumluluk alacağımızı hem sorumluluk alınması gerektiğini belirtmiştik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısı ile sendikamız, işveren temsilcileri ve konu ile ilgili bakanlıkların yetkilileri 31 Temmuz'da bir araya gelecek.

Tüm öğretmenlerin, ailelerinin ortak taleplerini ve duygularını toplantıya taşımak için çaba sarf edeceğiz. Süreçte sorumluluk alan, öğretmenlerin çağrısına kulak veren herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sonuca ulaşması ve değişmesi gereken çok şey var. Sabırlıyız, kararlıyız."