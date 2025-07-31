Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'ndan Fidol Okulları'nın sahibine tepki

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Fidol Okulları'nın sahibi Faik Birgül'e tepki gösterdi.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu twit aynı zamanda bir suç duyurusudur. Kanıtlarıyla birlikte bu suçları kamuoyuyla paylaşıyoruz. Fidol okulları sahibi Faik Birgül’ü tanıyalım" denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öğretmenleri tehdit etmek: Faik Birgül’ün çözemediği sorunlar karşısında öğretmenlere karşı başvurduğu ilk yöntem tehdit. Faik Birgül günlerdir arkadaşlarımıza aracılar, çeşitli ortak tanıdıklar aracılığıyla haber göndererek, ailelerine ulaşmaya çalışarak göz korkutmaya çalışmaktadır. “Kökten halledip, sesini keseceğim” diye bahsettiği kişi sendikamız yöneticisidir. Konuyla ilgili sendikamız savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, Milli Eğitim bakanlığı yetkililerine ayrıca bu tehditleri bildirmiştir.

Duyuruyoruz; Arkadaşlarımızın başına gelecek her türden kötülüğün sorumlusu Faik Birgül’dür. Eğitimde mafya yöntemlerine geçit vermeyeceğiz!

Öğretmenin Geleceğini Çalmak ; Soruyoruz; Faik Birgül çalışanlarının sigortasını asgari ücretten yatırırken, maaşı elden vermenin bir vergi kaçırma suçu olduğunu bilmiyor mu? Biliyor fakat onun edeceği kar yasalardan önce geliyor.

Öğretmene Düşmanlık ; Faik Birgül’ün yine bir başka sendika yöneticimize yazdığı mesajlarda görüyoruz ki atanamayan öğretmenler kendisinin gözünde öğretmen değil. 96 kişi kendisi sayesinde evine ekmek götürüyormuş. Hayır! Sen kimseye ekmek vermiyorsun. Çalıştırdığın öğretmenlerin emeği sayesinde bugün yaşamını sürdürüyorsun, zenginleşiyorsun.

Sendikal Örgütlülüğe Saldırı; Faik Birgül ısrarla sendikamızı bir grup marjinal olarak karalamaya çalıştıkça asıl gerçekler açığa çıkıyor. Herhangi resmi bir sendikayı yasadışı ilan etmek, üyelerini vazgeçirmeye çalışmak sendikal faaliyetin doğrudan engelenmesidir. Konuyla ilgili yasalar açıktır. Bu tavrı tanıyoruz. Emeğinin hakkını arayanlara olan bu düşmanlığı öğretmenler tanıyor. Hukuksuzluktan, zorbalıktan, sömürüden beslenen bu anlayış oldukça bizler de olacağız.

Son ders; Hakkını arayanları korkutmaya, yıldırmaya çalıştığın, öğretmenleri tehdit ederek varlığını devam ettirdiğin o devir bitti. Biz varız!"