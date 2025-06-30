Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerinin Ankara'ya yürüyüşü sürüyor

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerinin İstanbul'dan başlattığı “Büyük Öğretmen Yürüyüşü” yarın Ankara’da tamamlanacak.

Güncel
  • 30.06.2025 18:13
  • Giriş: 30.06.2025 18:13
  • Güncelleme: 30.06.2025 18:15
Kaynak: ANKA
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerinin Ankara'ya yürüyüşü sürüyor
ANKA

İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş başlatan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri, yürüyüşlerinin Eskişehir ayağında basın açıklaması yaptı.

Öğretmenler, taban maaşın yasal güvence altına alınmasını, belirsiz süreli sözleşmelerin kaldırılmasını, eğitim ve güzel sanatlar işkolunun kurulmasını ve özlük haklarında kamudaki meslektaşlarıyla eşitlik taleplerini yineledi.

Eğitimcilerin yarın saat 12.00'de sendikanın Ankara il temsilciliğinde olmaları planlanıyor.

Öğretmenin direniş mesaisi
BirGün'e Abone Ol