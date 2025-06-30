Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerinin Ankara'ya yürüyüşü sürüyor
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerinin İstanbul'dan başlattığı “Büyük Öğretmen Yürüyüşü” yarın Ankara’da tamamlanacak.
Kaynak: ANKA
İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş başlatan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri, yürüyüşlerinin Eskişehir ayağında basın açıklaması yaptı.
Öğretmenler, taban maaşın yasal güvence altına alınmasını, belirsiz süreli sözleşmelerin kaldırılmasını, eğitim ve güzel sanatlar işkolunun kurulmasını ve özlük haklarında kamudaki meslektaşlarıyla eşitlik taleplerini yineledi.
Eğitimcilerin yarın saat 12.00'de sendikanın Ankara il temsilciliğinde olmaları planlanıyor.