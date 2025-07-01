Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi 23 eğitimci gözaltına alındı
Taban maaş, güvenli çalışma koşulları, işkolu düzenlemesi ve özlük haklarının tanınması talebiyle 25 Haziran’da İstanbul’dan Ankara'ya yürüyüş başlatan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerinden 23 eğitimci, Ziya Gökalp Caddesi üzerinde gözaltına alındı.
Kaynak: ANKA
İstanbul'dan Ankara'ya "Büyük Öğretmen Yürüyüşü" başlatan özel sektör ögretmenlerinden 23 kişi gözaltına alındı.
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'na bağlı öğretmenler, İstanbul'dan 25 Haziran'da Ankara'ya yürüyüş başlattı.
Öğretmenler, "Büyük Öğretmen Yürüyüşü"nü sendika il binası önünde sona erdirmek isterken, Ziya Gökalp Caddesi üzerinde polis müdahalesiyle karşılaştı.
Kortejde yer alan öğretmenlerden 23'ünün gözaltına alındığı belirtildi.
Sendika, gözaltındaki öğretmenler serbest bırakılıncaya kadar sendika il binası önüne destek çağrısı yaptı.