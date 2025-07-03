Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası: Yüz binlerce öğretmenin yakıcı taleplerini sırtlanarak ilerleyen yürüyüşümüz her şeye rağmen toplanma noktasına ulaşmıştır

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın sosyal medya hesabından 25 Haziran’da başlayan ve 1 Temmuz’da Ankara’da tamamlanan “Büyük Öğretmen Yürüyüş”ne ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"25 Haziran Çarşamba günü Sendikamız Genel Merkezinden 'Büyük Öğretmen Yürüyüşü' adıyla bir yürüyüş başlattık. Yürüyüş kolumuz 7 gün boyunca her türlü engellemeyi aşarak, yola çıkışına sebep olan hak gasplarını ve kişileri işaret ederek, sömürünün delillerini görünür kılarak yoluna devam etmiştir. Öğretmenliği yaşatmak, mesleğimizi onurlu bir şekilde yapabilmek ve özlük haklarımıza kavuşmak için yüz binlerce öğretmenin yakıcı taleplerini sırtlanarak ilerleyen yürüyüşümüz İstanbul-Kartal-Gebze-İzmit-Bursa-Bozüyük- Eskişehir-Polatlı duraklarını aşarak 1 Temmuz'da Ankara'ya ulaşmıştır. Yürüyüşümüzü Ankara'da gözaltı ile durdurmak isteyenler ise amacına ulaşamamış, yürüyüş kolu her şeye rağmen toplanma noktasına coşkuyla ulaşmıştır.

"BU YÜRÜYÜŞ SADECE BİR YOL TÜKETME, BİR NOKTAYA ULAŞMA VE DİKKAT TOPLAMA HEDEFİYLE KENDİNİ SINIRLANDIRMADI"

Yürüyüş boyunca karşılaşılan engeller, yaşanan zorluklar yüz binlerce öğretmenin her gün iş yerlerinde mesleklerini yaparken karşılaştıkları zorlukların yanında katlanılabilir kalmaktadır. Bunun ispatı 48 saati toplanma alanında taşın üzerinde geçiren öğretmenlerin kararlılığıdır.Bu yürüyüş sadece bir yol tüketme, bir noktaya ulaşma ve dikkat toplama hedefleriyle kendini sınırlandırmadı. Bu yürüyüş Sendikanın ilk gününden bugüne olduğu gibi somut, meşru taleplerin kazanıma varması için gerekli olanın yapılmasıydı. Yürüyüşü gerekli kılan öğretmenlerin büyük özverisi, sabrı ve kararlı tutumu ile bir noktaya kadar getirilen fakat tutulmayan sözlerin yarattığı öfkedir.Yürüyüş ilk hedefini "Milli Eğitim Komisyonunun toplanması gerekir." şeklinde açıklamıştı. Bu hedefin amacı TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna yarım kalan görevlerini hatırlatmak ve komisyonun alması gereken sorumluluğu tüm topluma göstermekti.

Komisyonun toplanması için yeterli imzaya ulaşılmasıyla ilk hedef bir istek olmanın ötesine geçmiştir. Bu yürüyüşün ilk kazanımıdır. Komisyonun toplanması için imza veren vekiller komisyonun toplanmasını siyasi bir çekişmenin parçası olarak değil öğretmenlere verilen ve tutulmayan sözlerin yerine getirilmesinin bir aracı olarak görmüşlerdir. Bu noktada imza veren TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu milletvekilleri Sayın Suat Özçağdaş'a, Sayın Hikmet Yalın Halıcı'ya, Sayın Elvan Işık Gezmiş'e, Sayın Fethi Açıkel'e, Sayın Mustafa Adıgüzel'e, Sayın Kezban Konukçu'ya, Sayın İsmet Güneşhan'a, Sayin Mehmet Karaman'a, Sayın Ali Fazıl Kasap'a, Sayın Yılmaz Hun'a, Sayın Perihan Koca'ya teşekkür ederiz. Ayrıca komisyonun toplanması için dilekçe sunan Sayın Şenol Sunat'a da teşekkür ediyoruz.

"VERİLEN MÜCADELE VE YARATILAN KAMUOYU BİR ŞEKLİYLE ÇÖZÜME ULAŞMA HEDEFİMİZİ MECLİSİN İÇİNE TAŞIMIŞTIR"

Sendikamız bir komisyonun toplanma gerçekliğinin Hükümet partilerinin inisiyatifine takılabileceğini biliyordu. Fakat verilen mücadele ve yaratılan kamuoyu bir şekliyle çözüme ulaşma hedefimizi Meclisin içine taşımıştır. Komisyonun 'beklenen gün ve saatte' toplanmaması kabul edilemeyecek gerekçelere sahip olsa da Sendikamızın doğrudan Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Sayın Ayşen Gürcan ile görüşmesi yürüyüşün ikinci kazanımıdır. Görüşmede Komisyon Başkanı Sayın Ayşen Gürcan Komisyonun toplanmaması gerekçesini açıklarken bununla birlikte özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin mağduriyetlerinin bir dizi toplantı ile konuşulacağını ve çözüme doğru bir işleyişin başlatılacağını da ifade etmiştir. Komisyon Başkanı Gürcan, Çalışma Bakanlığı, işveren dernekleri temsilcileri ve Bakanlık yetkilileri ile görüşmeler tertipleyeceği bir planın somut adımlarını kısa sürede devreye sokmuştur. Bu doğrultuda Komisyon Başkanı'nın aldığı ilk karar işveren temsilcilerinin önümüzdeki hafta görüşmeye çağrılacak olmasıdır. Yapılacak olan bu görüşme çözüme gitme noktasında öğretmenleri sürece inandıracak ilk kritik eşiktir. Varılan bu nokta yürüyüşün üçüncü kazanımı olacaktır.

"MÜCADELEMİZ TALEPLERİMİZİN KARŞISINDA OLAN TÜM AKTÖRLERİ BULMUŞ VE ONLARI ÇÖZÜM SAHASINA DOĞRU İTMİŞTİR"

9 gündür ortaya konan ve 4 yılın birikimini taşıyan mücadelemiz taleplerimizin karşısında olan tüm aktörleri bulmuş ve onları çözüm sahasına doğru itmiştir. Bu noktada 48 saatlik aralıksız sokak nöbetimizi sonlandırırken bu sahayı takip edecek ve çeşitli yöntemlerle talebi canlı tutacak bir pozisyonda kalacağız. Bu noktada Ankara Temsilciliğimizi ve Ankara kentini işveren temsilcileri ile yapılacak görüşmeye kadar terk etmiyoruz. Bununla birlikte sürecin bizim için ne kadar önemli ve kritik bir noktaya geldiğini göstermek için yaz aylarının koşullarına rağmen birçok ilde de taleplerimizi tüm yakıcılığı ile görünür kılacağız. Sendikamızın çözüm için ortaya koyduğu öneriler reddedilemez şekilde meşru ve makuldür. Artık verilecek karar çok basit sorunun cevabına bizi götürecektir. Öğretmenlik yaşatılacak mıdır? Tüm üyelerimizi ve dostlarımızı süreci yakından takip etmeye ve sürece katkı koymaya çağırıyoruz. Yaşayacağız, İnsanca Çalışacağız!"