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Özel sektör öğretmenlerinden Bakan Tekin'e "Mahmut Hoca" pankartlı protesto

Özel sektör öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in taban maaş ile ilgili bir yasal düzenlemeyi doğru bulmadığı, özel okul temsilcileri ile sözlü hukuk sürdürdüğü ile ilgili sözlerini, bakanlık önüne "Mahmut Hoca" pankartı asarak protesto etti.

Güncel
  • 16.06.2024 00:40
  • Giriş: 16.06.2024 00:40
  • Güncelleme: 16.06.2024 00:52
Kaynak: ANKA
Özel sektör öğretmenlerinden Bakan Tekin'e "Mahmut Hoca" pankartlı protesto
FOTOĞRAF: ANKA

Özel sektör öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in taban maaş ile ilgili bir yasal düzenlemeyi doğru bulmadığı, özel okul temsilcileri ile sözlü hukuk sürdürdüğü ile ilgili sözlerini, bakanlık önüne "Mahmut Hoca" pankartı asarak protesto etti.

 Eğitim Nöbeti'ni sürdüren özel sektör öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in taban maaş ile ilgili bir yasal düzenlemeyi doğru bulmadığı yönündeki açıklamalarına Milli Eğitim Bakanlığı önüne "Mahmut Hoca" temalı pankart asarak tepki gösterdi. 

Tekin'e, öğretmenler "Bize Patronların Sözü Değil Yasa Lazım" pankartı ile cevap verdi.

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