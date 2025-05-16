Özel sektörün kredi borcunda 10,5 milyar dolarlık artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2025 itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin istatistikleri yayımladı. Verilere göre, özel sektörün toplam kredi borcu yıl sonuna göre 10,5 milyar dolar artış göstererek 182,6 milyar dolara yükseldi.

UZUN VADELİ BORÇTA ARTIŞ

Vadeye göre değerlendirildiğinde, özel sektörün uzun vadeli kredi borcu 2024 yıl sonuna göre 10,4 milyar dolar artarak 167,1 milyar dolar seviyesine çıktı. Kısa vadeli kredi borcu ise (ticari krediler hariç) 0,1 milyar dolar artarak 15,5 milyar dolar oldu.

FİNANSAL VE FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLARIN BORÇLARI ARTTI

Aynı dönemde finansal kuruluşların toplam borcu 3,9 milyar dolar artarken, finansal olmayan kuruluşların borcu 6,6 milyar dolarlık yükseliş kaydetti. Uzun vadeli borçlarda, finansal kuruluşların borçları 4 milyar dolar, finansal olmayanların borçları ise 6,4 milyar dolar artış gösterdi. Kısa vadede ise finansal kuruluşların borçları 0,1 milyar dolar azalırken, finansal olmayan kuruluşların borçları 0,2 milyar dolar arttı.

DÖVİZ KOMPOZİSYONUNDA ABD DOLARI AĞIRLIĞI

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, uzun vadeli 167,1 milyar dolarlık kredi borcunun yüzde 59,4’ü ABD doları, yüzde 31,9’u Euro, yüzde 2,2’si Türk lirası ve yüzde 6,5’i diğer döviz cinslerinden oluşuyor. Kısa vadeli 15,5 milyar dolarlık borcun ise yüzde 38,2’si ABD doları, yüzde 15,0’i Euro, yüzde 44,2’si Türk lirası ve yüzde 2,6’sı diğer dövizlerden oluştu.

1 YILA KADAR OLAN BORÇ 56,6 MİLYAR DOLAR

Mart sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımında borç tutarı 56,6 milyar dolar olarak belirlendi. Bu tutarın 38,8 milyar doları bankalara, 13,4 milyar doları finansal olmayan kuruluşlara ve 4,3 milyar doları bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait.