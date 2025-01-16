Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 175,7 milyar dolar oldu

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki aya göre azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri’ni açıkladı.

Buna göre, kasım sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki aya göre 797 milyon dolar azalarak 175,7 milyar dolar oldu.

UZUN VADELİ KREDİ BORCU AZALDI

Vadeye göre incelendiğinde, bir önceki aya göre, uzun vadeli kredi borcunun 1,6 milyar dolar azalarak 160,0 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 780 milyon dolar artarak 15,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Bir önceki aya göre, finansal kuruluşların toplam borcu 587 milyon dolar artarken, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 1,4 milyar dolar azalış gösterdi.

Aynı dönemde finansal ve finansal olmayan kuruluşların borçlarının uzun vadede sırasıyla 149 milyon dolar ve 1,4 milyar dolar azalış; kısa vadede ise sırasıyla 735 milyon dolar ve 45 milyon dolar artış gösterdiği görüldü.

BORÇ EN ÇOK DOLAR CİNSİNDEN

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, ABD doları cinsinden borçlanmanın en yüksek paya sahip olduğu görüldü.

160,0 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,2’sinin ABD doları, yüzde 33,3’ünün euro, yüzde 2,6’sının Türk lirası ve yüzde 4,9’unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu; 15,7 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 40,6’sının ABD doları, yüzde 16,3’ünün euro, yüzde 39,3’ünün Türk lirası ve yüzde 3,8’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarının 52,7 milyar dolar olduğu görüldü.

Bu tutarın 33,3 milyar ABD doları bankalara, 14,7 milyar ABD doları finansal olmayan kuruluşlara, 4,7 milyar dolar ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait.