Özel sektörün yurt dışına borcu 177,7 milyar dolar

Ekonomi Servisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı 2024 yılı ekim ayı verilerine göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 177,7 milyar dolara ulaştı. Ekim itibarıyla özel sektörün yurt dışından aldığı toplam kredi borcunun ana para geri ödemeleri, toplamda 55,5 milyar dolar oldu. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, geçtiğimiz yıl sonuna göre 15 milyar dolar arttı.

Vadeye göre incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcu 9,3 milyar dolar artarak 162,8 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu ise (ticari krediler hariç) 5,7 milyar dolar artışla 14,8 milyar dolara yükseldi. Borçlu türüne göre, bankaların uzun vadeli kredi borçlanmalarında 1 milyar dolarlık, tahvil ihraçlarında ise 3,8 milyar dolarlık artış kaydedildi. Bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi borçlanmaları 318 milyon dolar azaldı; ancak tahvil stokları 301 milyon dolar artarak 1,4 milyar dolara ulaştı.

Finansal olmayan kuruluşların kredi borçlanmaları 933 milyon dolar arttı ve tahvil stokları 2,7 milyar dolar artarak 13,4 milyar dolara ulaştı. Kısa vadeli borçlanmalarda ise bankaların kredi kullanımı 3,8 milyar dolar artarken, finansal olmayan kuruluşların borçları 365 milyon dolar azaldı.