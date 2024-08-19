Özel, silahla vurulduğu iddiasına yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağının kırılmadığı, silahla vurulduğu yönündeki iddialara Özel'den yanıt geldi.

Söz konusu iddialar üzerine Özel’i aradığını söyleyen gazeteci Barış Yarkadaş, TV100 yayınında konuşmayı aktardı.

Yarkadaş şunları söyledi:

"Bugün Özgür Özel’i aradım ‘böyle bir şey dolaşıyor ortada, bu nedir’ dedim. Özgür Özel ‘Bu paylaşımı ilk önce sabah saatlerinde FETÖ’cü hesaplar paylaştı, ben bu paylaşımları görünce FETÖ’cülerin peşinden gidenlerin de bunları paylaştığını gördüm. Benim Güven Hastanesi'nde çekilen filmim e-sağlık üzerinden e-devlet’e yüklüdür. İsteyen bakabilir. Devletin elinde olan filmde parmaktaki kırık ortadadır isteyene filmi de atabilirim’ dedi."