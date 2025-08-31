Özel, Sinop'ta konuştu: 100 yıl sonra yine hep beraber kurtuluşa yürüyoruz, iktidara yürüyoruz

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve çok sayıda belediye başkanının tutuklanmasıyla başlayan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 51'incisi bugün Sinop'ta düzenleniyor.

Saat 19.00'da İskele Meydanı'nda düzenlenen miting halk toplandı. Ekrem İmamoğlu Sinop'a gönderdiği mesajında, "O bir avuç insana umut bağlayan vatandaşlarımız çok iyi bilsinler ki adaletin ve demokrasinin olmadığı bir Türkiye'de refah olmaz, zenginlik olmaz, bereket olmaz, huzur olmaz. Onun için ben ısrarla herkes için her yerde önce adalet, önce hürriyet diyorum. Devletimizin bekası, milletimizin bütünlüğü buna bağlıdır" dedi.

Ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuştu.

19.30 | ÖZGÜR ÖZEL KÜRSÜDE

İmamoğlu'nun mesajının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel kürsüye çıktı. Özel'in konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"- 21 Mart tarihinde yerel seçimlere 10 gün kala bu meydandaydık. Tarih yazacağız dedik, siz inanadınız, burada Metin Başkana güvendiniz. 47 yıl sonra partimizi birinci parti yaptık. Bugün de ilk günkü gibi Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin birinci partisi. Desteğiniz için teşekkür ediyorum. 100 yıl sonra bir kez daha hep birlikte kurtuluşa yürüyoruz, demokrasiye yürüyoruz, iktidara yürüyoruz.

- Bu güzel şehir, Türkiye'nin en mutlu şehri diye bildiğimiz şehrin dünya kadar borcu var. hala nükleer santral gibi bir derdimiz var. Sinop'ta nükleer santral isteyen yok, Sinop'ta nükleer isteyen bir kişi var, ona inat Sinop'a nükleer santral yaptırmayacağız."

- Barınaklar yetersiz, sorunlar çok. Fiyat politikası olmadığı için tüketiciye pahalı ama balıkçıyı da kurtarmayacak fiyatlar var. Arada balıkçıdan tezgaha gidene kadar fiyatlar inanılmaz katlanıyor. Navlun fiyatları yüksek, ihracatta zorlanıyor. Fabrika atıkları yüzünden denizler kirleniyor. Reis ve tayfaların maalesef sosyal güvenceleri, emeklilikleri yok, günü kurtarmak için çalışıyorlar. Bunun için biz kapsamlı raporlar hazırladık. İktidara geldiğimizde açıklanan ilk Bakanlar Kurulu'nda Denizcilik Bakanlığı olacak, bu sorunların tamamı o bakanlık tarafından çözülecek.

- Türkiye, temelde, demokraside, adalette, ekonomide çok büyük sorunlar yaşıyor. Öyle ki 38 OECD ülkesi arasında gıda enflasyonunda da birinciyiz, genel enflasyonda da birinciyiz. Dünyada, Afrika ülkeleri dahil, Güney Amerika dahil dünyadaki bütün gıda enflasyonunun ortalaması Türkiye'nin dörtte biri kadar. Avrupa'da enflasyon ortalaması yüzde 2, bizde yüzde 33. 27 Avrupa ülkesinde toplam 13 milyon işsiz var, bizde tek başımıza 13,5 milyon işsiz var. Dünyanın en yüksek ikinci faizi bizde. Zimbabve dışında dünyadaki bütün ülkeler, savaşan ülkeler, işgal altındaki ülkeler, kıtlık çeken ülkeler var ama dünyada en yüksek ikinci faiz Türkiye'de. Tarım ülkesiyiz diye övünürken dünyanın en pahalı etini Türkiye tüketiyor. Dünyada kırmızı etin kilosunun ortalaması 275 TL. Türkiye'de 800 TL.

19.25 | İMAMOĞLU'NUN MESAJI OKUNDU: ÖNCE ADALET, ÖNCE HÜRRİYET

Ekrem İmamoğlu, Sinop'a mektup gönderdi. İmamoğlu mektubunu Sinop İl Başkanı Aykum Cem Yalçınkaya okudu. İmamoğlu, "5 ayı aşkın bir süredir Silivri zindanında tutuluyorum. Benimle ilgili soruşturma başlatılalı yaklaşık 11 ay geçti, hakkımda bir iddianame hazırlanamadı. Ülkenin en yetkili şahsı turp dedi, ahtapot dedi ama hala ortada iddianame yok. Tutuksuz yargılansam yapacağım tek bir şey var, görevimin başına ve milletimin arasına dönmek. Yine de tutukluyum çünkü belediye başkanı olarak hizmet etmeme, cumhurbaşkanı adayı olarak milletimle buluşmama tahammülleri yok. Çünkü ben görevimi yaptıkça onların gerçek yüzü daha fazla ortaya çıkacak, onların kirli kumpasları tamamen boşa düşecek. Haksız yere tutuklanmak yargılanmadan cezalandırılmak demektir ve bu hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için kabul edilemez. Seçimle iş başına gelmiş milli iradenin temsilcisi yöneticiler içinse bilhassa kabul edilemez. İşin içinde savcılık var, mahkeme var diye kimse aldanmasın. Benim ve tüm tutuklu belediye başkanlarımızın yargılanması tamamen siyasi bir karardır. ortada hukuki bir mesele yok. Ortada iktidardaki bir avuç insanın siyasi beka meselesi var. Muhalefetin elini kolunu bağlayarak seçim kazanmanın, koltuklarını korumanın peşindeler. Siyasi rakiplerini zindana atan, hukuk ve demokrasiyi kenara atan iktidarların iş başında olduğu ülkere bir bakın. Her türlü zorbalıkla muhalefeti etkisizleştirmeye çalışıyorlar. Göstermelik seçimler yapılıyor ve birtakım zalimler ömür boyu koltuktan kalkmıyor. Türkiye'yi adaletten ve demokrasiden tamamen yoksun hale getirme hevesi duyanlar sadece kendi çıkarlarını korumanın peşindeler. O bir avuç insana umut bağlayan vatandaşlarımız çok iyi bilsinler ki adaletin ve demokrasinin olmadığı bir Türkiye'de refah olmaz, zenginlik olmaz, bereket olmaz, huzur olmaz. Onun için ben ısrarla herkes için her yerde önce adalet, önce hürriyet diyorum. Devletimizin bekası, milletimizin bütünlüğü buna bağlıdır."

19.15 | ÖZGÜR ÖZEL, ALANA BALIKÇI TEKNESİYLE GELDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingin gerçekleştirileceği alana Anatolia sc-1 adlı tekneyle geldi. Özel'in gelişi sırasında sloganlar atıldı.

18.40 | HALK MİTİNG İÇİN TOPLANDI: "ERKEN SEÇİM İSTİYORUZ"

Miting öncesi mikrofon uzatılan emekliler yaşadıkları zorlukları anlattı ve erken seçim istedi. Bir emekli "23 senelik emekliyim 19 lira alıyorum daha, 20 bile olmadı. Ayıp ayıp... 23 yıl... Bizden çalıyor zenginlere veriyor. Hemen yarın inşallah erken seçim istiyoruz. Tayyip istifa!" dedi.