Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Özel Tüketim Vergisi oranları Resmi Gazete’de

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yer alan bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Güncel
  • 14.09.2024 01:27
  • Giriş: 14.09.2024 01:27
  • Güncelleme: 14.09.2024 01:28
Kaynak: ANKA
Özel Tüketim Vergisi oranları Resmi Gazete’de

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yer alan bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda  yer alan bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları ile maktu vergi tutarlarının yeniden belirlenmesine dair karar Resmi gazet’de yayımlandı.

Buna göre; Tütün içeren sigaralar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar ve enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün ürünlerinnin vergi oranı yüzde 53,5 olarak belirlendi. Karar, yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girdi.

BirGün'e Abone Ol