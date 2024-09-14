Özel Tüketim Vergisi oranları Resmi Gazete’de

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yer alan bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yer alan bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları ile maktu vergi tutarlarının yeniden belirlenmesine dair karar Resmi gazet’de yayımlandı.

Buna göre; Tütün içeren sigaralar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar ve enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün ürünlerinnin vergi oranı yüzde 53,5 olarak belirlendi. Karar, yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girdi.