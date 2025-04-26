Özel tüm programlarını iptal etti: Silivri'de İmamoğlu ve diğer tutuklularla görüşecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yapılan ikinci dalga operasyonun ardından, programını iptal ederek İmamoğlu ile görüşme kararı aldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Manisa ve pazartesi günü İzmir’de planlanan programlarını iptal etti
CHP lideri Özel yarın Silivri Cezaevi’nde Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklularla görüşecek. Özel’in pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri de İstanbul’da olması bekleniyor.