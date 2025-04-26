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Özel tüm programlarını iptal etti: Silivri'de İmamoğlu ve diğer tutuklularla görüşecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yapılan ikinci dalga operasyonun ardından, programını iptal ederek İmamoğlu ile görüşme kararı aldı.

Güncel
  • 26.04.2025 21:38
  • Giriş: 26.04.2025 21:38
  • Güncelleme: 26.04.2025 21:47
Özel tüm programlarını iptal etti: Silivri'de İmamoğlu ve diğer tutuklularla görüşecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Manisa ve pazartesi günü İzmir’de planlanan programlarını iptal etti

CHP lideri Özel yarın Silivri Cezaevi’nde Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklularla görüşecek. Özel’in pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri de İstanbul’da olması bekleniyor.

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