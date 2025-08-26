Özel üniversiteler bu yıl boş kalacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

Sonuçların ardından ÖSYM ayrıca tercih ve yerleştirmelere ilişkin sayısal bilgileri de paylaştı. Sınavda başarı sırası şartı olan tıp, hukuk, mühendislik ve öğretmenlik gibi bölümlerin vakıf üniversitesi programlarında boşluklar oluştu.

Geçen yıl yüzde 91 oranında dolan vakıf üniversitelerin bu yıl yüzde 76’da kaldı. Bu durum hem gelen ücretlere devasa oranda zamların sonucu olarak değerlendirildi.

Toplam 713 bin kontenjanın 659 bin 483’üne yerleştirme yapıldı. Devlet üniversitelerinde örgün yükseköğretim programlarına tahsis edilen 505 bin 80 genel kontenjanın 502 bin 15’i doldu. Böylece ek tercih sürecinden önce devlet üniversitelerindeki kontenjanların tamamına yakınının tercih işlemleri tamamlandı. Devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 99’u geçti. Tercih yapan her beş adaydan biri ilk tercihine yerleşti.

Üniversiteye yerleşen 659 bin 483 kişinin sadece 234 bin 411’i son sınıf öğrencilerinden oluştu. Buna karşın 425 bin 72 kişi ise daha önce yerleşmiş, bir yükseköğretim programını bitirmiş ve kaydını sildirmiş kişiler oldu. Toplamda boş kontenjan sayısı ise 53 bin 538 oldu. Bunun 3 bin 65’i devlette 44 bin 142’si ise vakıf üniversitelerinde kaldı. Boş kontenjan sayısı geçen yıl 29 bin civarındaydı.

Liseyi bu yıl bitirip sınava giren 812 bin 210 kişinin 577 bini hiç tercih yapmadı. Bunlardan lisans bölümlerine giren aday sayısı ise 133 bin 700 oldu.

Vakıf üniversitelerinin lisans bölümlerinde doluluk oranı sadece yüzde 74,8 oldu. Bu oran vakıf üniversitelerinin genelinde geçen sene yüzde 86 önceki sene yüzde 95,3’tü. Aynı şekilde ücretli olan yurtdışı üniversitelerinde de ciddi boşluklar oluştu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da mühendislik bölümlerinin bir kısmı hiç tercih edilmedi. Önemli bir kısmı bir ya da iki kişi tarafından tercih edildi. Bununla beraber yine düşüşte olan mimarlık bölümü de az tercih edilen ya da tercih edilmeyen bölümler arasında yer aldı. Tıp fakültesinde bile boş kalan kontenjanlar oluştu. Öğretmenlik bölümlerinde kalan boş kontenjanlar da dikkat çekti.

Bazı bölümlerde boş kontenjanlar şöyle oldu:

• Tıp: 456

• Hukuk: 807

• Diş Hekimliği: 764

• Fen Bilgisi Öğretmenliği: 675

• İnşaat Mühendisliği: 459

• Mimarlık: 556

• İlköğretim Matematik Öğretmenliği: 422

10 ve üzerinde kontenjanı olan 150 program ise hiç tercih edilmedi ve bu programlara yerleşen kişi sayısı sıfır oldu. Bu konuda da en çok dikkat çeken yine mühendislikler oldu. Örneğin inşaat mühendisliğinde 10, mimarlıkta 7 program kimse tarafından tercih edilmedi. Tıpta 2, diş hekimliğinde 3 ve hukukta 1 program kimse tarafından rağbet görmedi. Yapay zeka bölümlerinin ise 6’sını hiç kimse tercihleri arasına yazmadı.

• Aydın Üniversitesi Arapça Öğretmenliği %50 burslu: Kontenjan 17, yerleşen 0

• Topkapı Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği %50 burslu: Kontenjan 25, yerleşen 0

• Çoruh Üniversitesi Çevre Mühendisliği: Kontenjan 30, yerleşen 0

• Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği yüzde 50 burslu: Kontenjan 23, yerleşen 0

• Final Üniversitesi Diş Hekimliği ücretli: Kontenjan 20, yerleşen 0

• Altınbaş Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı yüzde 50 burslu: Kontenjan 34, yerleşen 0

• Balkan Üniversitesi Hukuk ücretli: Kontenjan 15, yerleşen 0

• Doğu Akdeniz Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği ücretli: Kontenjan 35, yerleşen 0

• Gelişim Üniversitesi Yazılım Mühendisliği yüzde 50 burslu: Kontenjan 45, yerleşen 0

• Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği: Kontenjan 20, yerleşen 1

• Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği: Kontenjan 30, yerleşen 1

• Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi ücretli: Kontenjan 75, yerleşen 9

400 PUAN FARKLA AYNI BÖLÜMDE

Yine aynı şekilde bölümler arasında puan farkları da geçen yıl olduğu gibi dikkat çekti. Bazı bölümlerde devasa denilebilecek düzeyde puan farkları oluştu. Tıpta dahi 117 puanlık bir fark ortaya çıktı. En yüksek puan alan öğrenci Koç Üniversitesi’ne 562 puanla girdi. Tıptaki en düşük puan ise 445,7 oldu. En çok tercih edilen bölümlerden olan psikolojide de benzer bir durum ortaya çıktı. Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ne en üst sıradan giren kişi 543 puan aldı. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’ne son sıradan giren kişi ise 144 puan aldı. Aradaki puan farkı tam 399 oldu. Fizik bölümünde ise son sıradakiyle ilk sıradaki arasında ise tam devasa bir puan farkı oluştu. Bölüme ilk sıradan giren ve tüm yerleşenler içinde en yüksek puanı alan öğrenci 571 puanla Koç Üniversitesi’ne girerken son sıradan giren kişi ise 220 puan aldı. Aradaki fark tam 351 oldu.

AYNI SIRADA 254 PUAN FARKLA

Bunun yanında aynı üniversiteyi kazanan kişiler arasındaki fark da öne çıktı. Nişantaşı Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne ilk sıradan giren kişi 384 puan aldı. Son sırada giren kişi ise 159 puan aldı. Aradaki fark tam 254 puan oldu. KTO Karatay Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü’nde de benzer bir durum oluştu. Bölüme ilk sıradan 348, son sıradan 133 puanla girildi. Aradaki fark tam 215 oldu.

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal kamu üniversitelerinde kontenjan azalması nedeniyle dolmasının beklendiğini söyledi. Ünsal, “Sonuçların sebebi tamamen ekonomik. Vakıf üniversitelerinin ücretlerinin enflasyonun üstünde artması bunda büyük etken. Üstelik devletin aksine vakıf üniversitesi kontenjanları da azalmadı. Buna rağmen ciddi boşluklar oluştu” dedi.

Bölümlere yerleşme hakkı kazanan herkesin girmeyeceğini söyleyen Ünsal, “Devlette 4 yıllıkta bu sayının 30 bini geçeceğini düşünüyorum. Toplamda boş kontenjanlar 100 bini bulacaktır” diye konuştu.

YÜZDE 81’İ DOLMADI

Bazı üniversitelerin kontenjan dolum oranları şöyle oldu:

• Altınbaş Üniversitesi: %46,9

• Arel Üniversitesi: %60

• Beykent Üniversitesi: %50,9

• Esenyurt Üniversitesi: %57

• Galata Üniversitesi: %60

• Topkapı Üniversitesi: %54

• Balkan Üniversitesi: %19

• Kocaeli Sağlık Üniversitesi: %56