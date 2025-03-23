Özel ve Bakırhan'dan ortak basın açıklaması: "Bu meseleyi kabul etmeyen bir halk gerçekliği var"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile ortak basın açıklaması düzenledi.

Saraçhane'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuncer Bakırhan, "Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı var. Bu meseleyi kabul etmeyen bir halk gerçekliği var. Bu yapılanlar 86 milyona zarar veriyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise DEM Parti'ye teşekkür etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bir yandan belediye başkanımızın tutuklanmasından dolayı büyük bir üzüntü, öfke içindeyiz. Diğer yandan da bri demokrasi devrimi olarak değerlendirdiğimiz bugün, üye sandıklarının on katı halkın dayanışma sandıklarına ilgi var. Oy verme süresi 17'den 19'a çıkardık. 19 Mart darbe girişimine karşı halkımızın sahiplenmesi ortadadır. DEM Parti'ye sürece başından bu yana verdikleri destek için teşekkür ediyoruz."

"BU DARBELERİ İYİ BİLİRİZ"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise şöyle konuştu: