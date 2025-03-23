Özel ve Bakırhan'dan ortak basın açıklaması: "Bu meseleyi kabul etmeyen bir halk gerçekliği var"
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ortak basın açıklamasında "Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı var. Bu meseleyi kabul etmeyen bir halk gerçekliği var" ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile ortak basın açıklaması düzenledi.
Saraçhane'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuncer Bakırhan, "Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı var. Bu meseleyi kabul etmeyen bir halk gerçekliği var. Bu yapılanlar 86 milyona zarar veriyor" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise DEM Parti'ye teşekkür etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
"Bir yandan belediye başkanımızın tutuklanmasından dolayı büyük bir üzüntü, öfke içindeyiz. Diğer yandan da bri demokrasi devrimi olarak değerlendirdiğimiz bugün, üye sandıklarının on katı halkın dayanışma sandıklarına ilgi var.
Oy verme süresi 17'den 19'a çıkardık. 19 Mart darbe girişimine karşı halkımızın sahiplenmesi ortadadır.
DEM Parti'ye sürece başından bu yana verdikleri destek için teşekkür ediyoruz."
"BU DARBELERİ İYİ BİLİRİZ"
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise şöyle konuştu:
"Bu darbeleri çokça yaşayan bir siyasi gelenekten geliyoruz. Bu darbeleri iyi biliriz, iyi tanırız.
Yargı eliyle demokratik siyaseti dizayn etme girişimidir. Bu topraklarda iradesine sahip çıkma geleneği var. Buradan dersler çıkarması gerekenler, yargı sopasıyla siyaseti dizayn etmek isteyenlerdir.
İstanbul'da yapılanların barış ruhunu zedelediğini belirtmek istiyorum. Askeri darbeler durmuş, hukuki darbeler başlamıştır. Halkın iradesinin gasp edilmesinin karşısındayız. Nerede bir haksızlık varsa, karşısındayız, dayanışma içersindeyiz. Halkın iradesini sahipleneceğimizi belirtiyoruz.
Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı var. Bu meseleyi kabul etmeyen bir halk gerçekliği var. Bu yapılanlar 86 milyona zarar veriyor. Bu operasyonun kime ne yararı var sorusunu soruyorum. Emin olun iktidara da bir yararı yok."