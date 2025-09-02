Özel ve Bakırhan’a fezleke

Haber Merkezi

Saray rejiminin muhalefete yönelik baskıları sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Günban hakkında yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Başkanlığına sunuldu. Sunulan toplam 11 fezlekeden 4’ü Özel, 2’si Cemal Enginyurt, 2’si Ahmet Şık hakkında hazırlandı.

CHP Grubu Karma Komisyon’a başvurarak Özel hakkında hazırlanan fezlekeleri talep etti. Öte yandan tartışmaların göbeğinde olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, dün açıklamalarda bulundu. Gazeteci Ceylan Sever'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Gürlek, 2025-2026 yeni adli yıl nedeniyle adliye muhabirleriyle bir araya geldi.

Gürlek, "İBB yolsuzluk dosyasında iddianame yazılmaya başladı. 6 ay oldu ilk operasyon yapılalı aslında çok kısa bir süre iddianame için, kimse adli tatil bile yapmadı. Bizde sadece tanık beyanıyla tutuklu kimse yok. Beyanı delillendirmeden tutuklamıyoruz. Varsa öyle biri söyleyin hemen ertesi gün tahliye edelim. Kuyumcu terazisi hassasiyetiyle iş yapıyoruz" dedi. Özel'in sık sık dile getirdiği "İBB davaları TRT'de canlı yayımlansın" talebi hakkında konuşan Gürlek, "Kanunda öyle bir madde yok, düzenleme olursa ancak olabilir. Biz dosyamıza güveniyoruz. Canlı da olsa basına kapalı da olsa gerekli deliller dosyamızda var" diye konuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında ise Murat Gülibrahimoğlu hakkında 'Suç örgütüne üye olmak', 'Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlarından yakalama kararı verildi. Yurt dışında olduğu belirlenen şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. 19 Ocak'ta partisinin sosyal medya hesabından paylaşılan video nedeniyle hakkında "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamasıyla dava açılan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’a 100 bin liralık manevi tazminat davası açıldığı öğrenildi. Öte yandan yerine kayyum atanan Şişli'nin tutuklu CHP'li Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan için avukatı Hüseyin Ersöz tahliye başvurusunda bulundu.