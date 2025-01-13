Özel ve İmamoğlu Beşiktaş'ta: Onları Türkiye'nin tarihinden sileceğiz

Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ın sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediyesi binası önünde toplanan halkla buluştu. Özel ve İmamoğlu burada açıklamalarda bulundu.

Konuşmalar sık sık "Gün gelecek, devran dönecek AKP halka hesap verecek" sloganıyla kesildi.

Soğuk hava ve yağmura aldırış etmeden nöbet tutmaya başlayan vatandaşlara ve kamuoyuna seslenen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bu akıl seçimi tanımayan akıl. Bu işlemler Türkiye'yi kaybetmenin korkusu ile yapılmaktadır.

Mesele ne Esenyurt ne Beşiktaş. Mesele bir otoriter aklın sürece dair yol yürüme stratejisi ve biçimidir.

Bir yandan açılalım, barışalım bakış açışı, bir yandan ise milletin aklı ile oyun oynayarak atılan adımlar.

Buradan şunu söylüyoruz: Hiç kimse dokunulmaz değildir. Ancak bu uygulama hukuk dışıdır. Bunun adı yargının siyasete alet edilmesidir.

25 yıldır bir AKP'li Belediye Başkanı böyle alındı mı? O şirket Meclis'in işini de aldı. Aynısını TBMM için de yapacak mısınız?

Onların hayallerine son vereceğiz, onları Türkiye'nin tarihinden sileceğiz."

ÖZEL: TALİMAT EN TEPEDEN

Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardından programlarını iptal ederek İstanbul'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel de kamuoyuna ve belediye önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Özel, "Bu itibarsızlaştırma talimatı devletin en tepesinden geldi" dedi.

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