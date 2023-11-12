Özel ve İmamoğlu Hatay'da | Gölge Kabine'ye talimat: Hatay için heyet oluşturulacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay'a ziyaret gerçekleştirdi. Özel, Hatay'da yaptığı ilk açıklamada "Hatay'da birilerinin rant projelerine izin vermeyeceğiz" dedi. Özel, Hatay''da sağlık hizmetlerinde yaşanan problemlere dikkat çekerek, CHP'nin Gölge Kabinesi'nde yer alan Sağlık Bakanlığı'ndan sorunlu MYK üyesi Zeliha Şahbaz'a heyet oluşturması yönünde talimat vereceğini belirtti. Özgür Özel Hatay programı kapsamında ayrıca TOKİ’nin konut yapımı için tarım arazileri ve zeytinliklerinin kamulaştırılmasına ve zeytinlerin kesilmesine karşı 112 gündür direnen Hatay’ın Dikmece köylülerini ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Şubat depreminin yaralarını sarmaya çalışan Hatay'a ziyaret gerçekleştirdi.

Özel "CHP'nin şu an ki genel başkanı olarak, ilk genel başkanımızın emaneti olan ve 'benim meselem' dediği Hatay'ı söz verdiğim gibi bundan sonra benim meselem kabul ediyorum. CHP Genel Başkanının mesele ettiği bir konunun ülke gündeminden düşmesi mümkün değil. Hatay'ı gündemde tutacağız. Hatay'ın demografisinin bozulmasına izin vermeyeceğiz. Hatay'ın özellikle tüm inançların birlikte yaşayabildiği özelliğinin korunmasına önem vereceğiz. Hatay'da birilerinin rant projelerine izin vermeyeceğiz. Hatay'ın Atatürk'ün emanetine yakışır şekilde yeniden imar edilmesi ve yeniden ayağa kaldırılması sürecini yakından takip edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu sabah; genel başkan seçildikten sonra 'ilk ziyaretimi gerçekleştireceğim' dediği Hatay'da ziyaretlerine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte başladı. Ziyaretler öncesinde Hatay Havalimanı'nda konuşan Özel, şunları söyledi:

"Kurultaydan önce Hatay'ı ziyaret ettiğimde 80 ilde yaptığımı Hatay'da yapmayacağımı söylemiştim ve siyaset konuşmadım. Özellikle şunu vurgulamıştım; bundan sonraki ilk ziyaretimi CHP Genel Başkanı olduğumda Hatay'a gerçekleştireceğimi söylemiştim. Bundaki sebep, örgütümüzün, belediye başkanlarımızın hep üzerinde durdukları ve bizi bilgilendirdikleri nokta şu; nasıl depremde Hatay'da gecikildiyse, deprem sonrasında da yaraların sarılmasında Hatay hep bir kaç adım geriden gidiyor. Hatay gündemden düşürülüyor, Hatay çok büyük acılar çekti.

"HATAY'I GÜNDEMDE TUTACAĞIZ"

CHP'nin şu an ki genel başkanı olarak, ilk genel başkanımızın emaneti olan ve 'benim meselem' dediği Hatay'ı söz verdiğim gibi bundan sonra benim meselem kabul ediyorum. CHP Genel Başkanının mesele ettiği bir konunun ülke gündeminden düşmesi mümkün değil. Hatay'ı gündemde tutacağız. Hatay'ın demografisinin bozulmasına izin vermeyeceğiz. Hatay'ın özellikle tüm inançların birlikte yaşayabildiği özelliğinin korunmasına önem vereceğiz. Hatay'da birilerinin rant projelerine izin vermeyeceğiz. Hatay'ın Atatürk'ün emanetine yakışır şekilde yeniden imar edilmesi ve yeniden ayağa kaldırılması sürecini yakından takip edeceğiz.

Bir kez daha hayatını kaybeden herkesi rahmetle anıyoruz. Acılı ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Ben buraya Hatay'ın ilk günden itibaren yaralarının sarılması noktasında üstün gayret gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte geldim. Ayrıca o acılı günlerde büyük bir travma içindeyken görevinin başından bir saniye ayrılmayan Lütftü Savaş başkanımız ile de birlikteyiz."

İmamoğlu ise şunları kaydetti:

"Genel başkanımızın bu ilk ziyaretinde kendileriyle birlikte olmaktan hem Hataylılarla, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız, il başkanımız buradaki diğer dostlarımızla birlikte olmaktan gururluyuz. İnşallah Hatay'ın bir an önce bütün sıkıntılarının çözüldüğü günleri yaşarız."

"BUNDAN SONRA HATAY BENİM ŞAHSİ MESELEMDİR" Havaalanındaki açıklamasının ardından CHP İl Örgütü'nde konuşan Özgür Özel şunları söyledi: "Türkiye'de 100 bina yıkıldı bunlardan 44 tanesi Hatay'da yıkıldı. Ben CHP örgütünde yakınlarını kaybetmiş insanların, acılarını bir kenara bırakarak insanlara yardıma gittiğini gördüm. İlk günlerde büyük bir koordinasyonsuzluk yaşandı. Hatay'da daha büyük bir koordinasyonsuzluk vardı. Söz verdikleri gibi bir yılda evler yetişmeyecek. 235 bin konut yapılması gerekiyor, 35 bin konutun ihalesi yapıldı. 10 Hataylıdan 9'u yine sokakta kalacak. Hatay'a ilk sembolik ziyareti yapıp bırakacak değiliz. Hatay'ı gündemde tutmak lazım. Bundan sonra Hatay şahsi meselemdir. Milletvekili grubumuz Hatay'a verdiği desteği sürdürecek. Genel Başkan Yardımcılarımızı göndereceğiz, parti meclisi üyelerimizi göndereceğiz,milletvekili grubumuzu göndereceğiz. Deprem konutlarını hızlı yapmalılar, verilen sözleri tutmalılar. Seçime kadar idare edip, seçimden sonra işi bırakmalarına müsaade etmeyeceğiz." DOKTOR MİLLETVEKİLLERİ İLE HEYET OLUŞTURULACAK CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da sağlık sorunlarını devam ettiğine dikkat çekerek CHP'nin Gölge Kabinesi'nde yer alan Sağlık Bakanlığı'ndan sorunlu MYK üyesi Zeliha Şahbaz'a heyet oluşturması yönünde talimat vereceğini belirtti. Özel şunları söyledi: "Hatay'daki hastanelerde yeterli teknik donanım olmadığı için ölümler yaşanıyor. Doğumda sorun var, gebelikte sorun var. Bunların hepsini Sağlıktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız, Sağlık Bakanı'nı takip eden gölge kabinedeki doktorumuz Zeliha hanım çok yakından takip edecek. Yarın kendisine ilk talimatım Hatay'daki sağlık sorunlarını incelemek üzere hekim milletvekillerimizden bir heyet oluşturması olacak. Gelecekler burada çalışacaklar. Hem Sağlık Bakanı'na sunacaklar hem de kamuoyu ile paylaşacaklar. Sonra da bizim üzerimize ne düşüyorsa biz de üzerimize düşeni yapacağız."

DİKMECE KÖYÜ'NÜ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TOKİ’nin konut yapımı için tarım arazileri ve zeytinliklerinin kamulaştırılmasına ve zeytinlerin kesilmesine karşı 112 gündür direnen Hatay’ın Dikmece köylülerini ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise mahkemenin verdiği kararın takipçisi olacaklarını, benzer bir durumun Manisa Yırca’da da yaşandığını belirterek şunları söyledi:

“Dikmece’nin güzel insanları, sevgili canlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sizin sesinizi de Ankara’dan duyduğumuz için geleyim ‘olayı bir sizin ağzınızdan dinleyeyim’ dedim. Elimdeki mahkeme kararında sizin başvurunuz sonucunda hakim yürütmenin durdurulmasına karar vermiş. Benzer bir olay Manisa’da Yırca’da yaşanmıştı. 6 bin tane zeytinlik kesilip termik santral yapılmak isteniyordu. Yırca köylüleri sizin gibi zeytinliklerine sahip çıkmak istediler biz de onlarla birlikte direndik, yürütmeyi durdurma kararı alındı ve durdu. Sonra da mahkeme kazanıldı."

Hatay Dikmece'de 112 gündür zeytinlikler için süren direnişe destek verdim.



"Türk Milleti adına verilen yürütmeyi durdurma kararını tanımamak, Türk milletini tanımamak demektir. Mahkeme dur deyince durulmuyorsa, orası hukuk devleti değildir, orada düzen kalmaz." pic.twitter.com/vbE6DRR9oC — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 12, 2023

“BU YARGI KARARI UYGULANMALI, TAKİP EDECEĞİZ”

"Mahkeme ‘dur’ deyince durulmuyorsa, orası hukuk devleti değildir, orada düzen kalmaz" diye Özel, "Sen kurala uymazsan vatandaşın uymasını bekleyemezsin. Bunun için Dikmece’den mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına derhal uyulması gerektiğini, süreci en yakından takip edeceğimizi siz Dikmece’nin güzel insanlarına ifade etmek isterim. Dikmece’de 500 yıllık zeytin ağacı gitti mi geriye gelmez. 500 yıllık zeytin ağacını kestin mi sonra başka bir karar verdiğinde nasıl geri getireceksin? Bunu bütün Türkiye kamuoyuna Dikmece’den ifade edelim, aynen Anayasa Mahkemesi’nin kararını Yargıtay’ın saymamasını ve Cumhurbaşkanı’nın da onlara destek vermesi gibi hukuk devleti ayaklar altına alınıyor. Bu yargı kararı uygulanmalı, takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.