Özel ve İmamoğlu metro hattında incelemelerde bulundu

Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı’nın Ataşehir şantiyesinde incelemelerde bulunan Özel ve İmamoğlu’na, ziyaret sırasında, CHP TBMM Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcıları Sevgi Kılıç, Volkan Demir, Özgür Karabat, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler eşlik etti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar ve Raylı Sistem Projeler Müdürü Setenay Uludağ’dan projenin geçirdiği değişimler ve geldiği nokta hakkında bilgiler alan Özel ve İmamoğlu, şantiye alanında açıklamalarda bulundu.

Sona yaklaşılan projenin, tartışmalı Finans Merkezi’ne de hizmet vereceğini aktaran Özel, şunları söyledi:

ÖZEL: "BU KADAR HIZLI İLERLEMESİ MUHTEŞEM"

"Aslında yeterince tartışılmadan, İstanbul'a dayatılarak ve bir önceki yüzyılın ihtiyacı olarak düşünülen, yani fiili takasların yapıldığı, finans merkezlerinin, bankaların, bankerlerin aynı sokakta olduğu dönemlerin mantığıyla yapılmış bir proje. Ve kentin, özellikle orada yaratacağı yoğunluk, özellikle trafik yoğunluğu düşünülmeden yapılmış bir işti. Başkanımızın dediği gibi, ilk dedikleri zamanlarda açsalardı, orada çalışacak 5 binler, 10 binler ve onların araçları, gerçekten yoğun olan trafiği çok zor duruma getirecekti, çok sıkıntıya sokacaktı. Ben, buraya TBM’in indiği gün de buradaydım. O zaman da anlatılmıştı. Hat, Finans Merkezi’ne yetiştiği takdirde büyük bir sorunu çözecek ve büyük bir kaosa engel olacak bir projeydi. Bir boyutuyla öyle ama diğer boyutuyla da dediği gibi Başkan’ın, kuzeyden güneye çok önemli bir ihtiyacı ortadan kaldıracak bir proje. Bu kadar hızlı ilerlemesi muhteşem.

"YÜZÜMÜZÜ KARA ÇIKARMADINIZ"

Ben, bunun Meclis’te kavgasını yaptığımı hatırlıyorum. Dönemin İBB Genel Sekreter Yardımcısı pozisyonunuzdaki kişisi, sonradan Ulaştırma Bakanı oldu. Sonra da bizi metro yapmamakla suçladı. Bu metroları kendisinin başlattığını söylüyordu. Biz, sizden aldığımız ilk verilerle, ‘Yüzde 5’te bırakmışsınız. 3 sene boyunca hiç ilerlememişsiniz. Şimdi biz buna para bulacağız, kaynak bulacağız, yapacağız’ diyorduk. Yüzümüzü kara çıkarmadınız CHP’nin. Dört dörtlük, övünç vesilesi bir iş oldu. Bu kadar hızlı ilerleyip, seneye de tam anlamıyla hizmete girecek olması, büyük bir başarı. Ben, emeği geçen herkesi ayrı ayrı kutluyorum. Bir de çok güzel bir şey var. Ben bazı yerlere gidiyorum, gittiğimizde insanlar, son derece mutsuz çalıştığı yerde ve böyle asık suratlarla, yorgun suratlarla… Burada üzerinde yelek, başında baret gördüğüm herkesin yüzünde güller açıyor. Bu çok iyi bir şey. Bu, kurumun nasıl yönetildiğini ve çalışanların memnuniyetinin, bir takım gibi adanmışlık ruhunun göstergesi. Öyle gülen yüzlerle İstanbul'un yüzünü güldürenlere selam olsun.

İMAMOĞLU: "DURAĞAN OLAN ŞANTİYEYİ, HİÇ DURMADAN BU GÜNE KADAR TAŞIDIK"

İncelemelerde bulundukları hattın 2017’de ihalesinin yapıldığını hatırlatan İmamoğlu da açıklamasında, “İşe başlandı gibi gözükse de neredeyse 2-2,5 sene sonra start verebildik. Çünkü, o ana kadar bir finansman, kaynak buraya üretilemedi. Bu tarz yatırımların da gerçekten öz sermayeyle dönüştürülebilecek yatırımların ötesinde bir maliyeti söz konusu. O an itibariyle, gelir gelmez bizim ilk çabalarımızla finansman bulduğumuz noktalardan birisi buydu. Ekim-Kasım 2019 gibiydi. Aslında durağan olan şantiyeyi, hiç durmadan bugüne kadar taşıdık ve inşallah önümüzdeki sene bu aylarda, ekim-kasım aylarında bu hattı İstanbul'umuza kazandırmış olacağız. Tabii Finans Merkezi açısından çok önemli bir hat. Şu anda Finans Merkezi yavaş yavaş yerleşiyor. Dolayısıyla, bir nevi eş zamanlı bitirmiş olduk. Hatırlarsanız Finans Merkezi, aslında 3-4 sene önce bitecekti. Bitseydi, bu metro yoktu. Biraz onun da gecikmesi, bunu biz aldıktan sonra toparlamamız, şimdi böyle eş güdümlü, eş zamanlı bir arada hizmete girmiş olacak. Bu, kuzey-güney ekseninde, Anadolu yakası için çok değerli hem Ümraniye hem Ataşehir hem Kadıköy'ü birbirine bağlayan çok değerli bir hat olacak. İnşallah seneye de hep birlikte açılışını yapacağız” ifadelerini kullandı.

"ULAŞIMI EN ENTEGRE HALE GETİRECEK İŞ HIZRAY OLACAK"

İstanbul’u doğu-batı ekseninde, iki kıta üzerinden birbirine bağlayacak HIZRAY projesine dikkati çeken İmamoğlu, “HIZRAY’ı arkadaşlarımız öyle bir çalıştı ki, büyük bir kısmının istasyonu hazır. Yani istasyonlar birbiriyle yan yana gelecek. Finans Merkezi’nde veya işte 4. Levent'te olan istasyonları da değerlendirebildiği için… Tabii her istasyon ciddi bir maliyet yani. Sadece tünelle bağlanacak. Aynı zamanda bir entegrasyon da sağlıyor olacak. HIZRAY, dünyada eşi benzeri olmayan bir proje olacak. Daha da geliştiriyor arkadaşlar. Yani gerçekten İstanbul'un mega işi. Doğudan batıya, böyle inşallah birbirini bağlayan, ulaşımı en entegre hale getirecek iş o olacak” dedi.

ALPÖKİN: "BİZ, SADECE 65 KİLOMETRE METRO YAPMADIK ASLINDA"

Özel ve İmamoğlu’ndan sonra söz alan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Alpkökin ise, şu açıklamayı yaptı:

“Biz, biliyorsunuz, geçmiş dönemde 65 kilometre açtık. Bu hakikaten dünya rekoru. Ben, bir akademisyen olarak araştırdım, yok. İnşallah bu dönemde de bunu 70’lerin üzerine çıkarmak gibi hedefimiz var. Hem pandemi hem ekonomik sıkıntılar hem durmuş projeleri yeniden başlatmak… İnanın sıfırdan başlatsanız, çok daha kolay. Hem kredi açısından hem teknik konular hem projelerin güncel olmaması… Biz, sadece 65 kilometre metro yapmadık aslında. Bir de bakanlıktan devir aldığımız hatların paralarını, çok kısa sürede ödedik. Yani mesela bir metro hattını 10 ayda geri ödedik. Yani 7 yılda yapılmış, 7 yılda ödenen bir hattın parasını, biz, 10 ayda geri ödedik. Bakırköy-Kirazlı, Başakşehir-Kayaşehir, Sabiha Gökçen Havalimanı... Hem araçlarını alıyoruz hem parasını ödüyoruz. Eskiden 30 yılda ödediğimizi, 10 ayda ödüyoruz. Dolayısıyla ben diyorum ki, 65 kilometre değil, 85 kilometre yaptık aslında. Çünkü parayı da biz verdik.”

HATTIN HİKAYESİ

İmamoğlu, 2017'den bu yana durmuş bir proje olan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattının yapım çalışmalarını, 20 Eylül 2019'da yeniden başlatmıştı. Yüzde 4 ilerlemeyle teslim alınan hattın tünel kazım işlemlerini gerçekleştiren toplam 4 TBM, 12 Mart 2020’de başladıkları görevlerini tamamladı. Ray imalatlarına başlanacak hattaki çalışmalar, bu şekilde yüzde 50 oranında tamamlanmış oldu. Çalışmalar, toplam 40’dan fazla noktada, “aç-kapa” ve “delme tünel” yöntemleriyle istasyon, makas ve geceleme hattında 24 saat esasına göre devam ediyor. 13 kilometre uzunluğunda, 11 istasyondan oluşan hat, yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinden geçiyor. Hat, Göztepe 60. Yıl Parkı İstasyonu’ndan başlayarak, Kazım Karabekir İstasyonu’nda son buluyor. Metro tamamlandığında, tam otomatik sürücüsüz hizmet verilecek. Saatte tek yönde 44.000 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak olan M12 hattı; Çarşı istasyonunda M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı ile, Yeni Sahra istasyonunda M4 Kadıköy-Tavşantepe metro hattı ile, Göztepe istasyonunda da Marmaray ile entegre olacak. Hatta; 60. Yıl Parkı, Göztepe, Sahrayıcedit, Yeni Sahra, Ataşehir, Finans Merkezi, Site, Atakent, Çarşı, SBÜ Hastanesi ve Kazım Karabekir istasyonları yer alacak. Hat, İstanbul’u doğu-batı ekseninde birbirine bağlayacak HIZRAY projesinin de bağlantı yolunda olacak.